Znate li kako izgleda 11 godina mlađa supruga Renea Bitorajca? 'Ovo je prava ljepotica...'

Glumac Rene Bitorajac (53) u noći sa subote na nedjelju doživio je filmsku scenu usred centra Zagreba. Naime, dok je sjedio s prijateljima na Cvjetnom trgu, lopovi su mu ukrali električni romobil. ''Dođu dva klošara, odrežu sajlu i odu u smjeru Ilice“, opisao je Rene uz snimku nadzorne kamere koja pokazuje cijeli tijek krađe. Na videu se jasno vidi kako dvojica muškaraca priđu, prerežu sajlu i bez imalo žurbe nestanu s romobilom, dok se život u kafiću oko njih nastavlja kao da se ništa ne događa. "Osjećaj kad ti se sve događa par metara iza leđa – neponovljiv“, napisao je glumac.

Inače, Rene rijetko kada javno priča o detaljima iz svog privatnog života, pogotovo kada je riječ o ljubavi. Poznato je da već godinama živi u skladnom braku sa suprugom Anom (42), koja je od njega 11 godina mlađa. Par se vjenčao 2006. godine i zajedno imaju sina Gabriela i kćer Larisu. Iako se ne pojavljuje često u medijima, mnogi komentiraju kako je Reneova supruga - prava ljepotica! Kako tajanstvena supruga izgleda - pogledajte u našoj galeriji.