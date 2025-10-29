Hrvatski nokauter stigao je u Zagreb, a svi su gledali detalj na desnoj šaci

VIDJELA JE DUHA /
Viralni video koji će vas nasmijati: Šokantna reakcija supruge hrvatskog borca na ozljedu u ringu
Marko Martinjak prije desetak je dana u Leedsu osvojio BKB titulu u bridger kategoriji protiv Daniela Podmorea nakon uvjerljive predstave u ringu.
Iako je Marko loše ušao u dvoboj, uslijedila je gotovo uraganska preobrazba: Martinjak je dominirao i na kraju uzeo naslov. Time je vratio pojas u svoju kolekciju — sada uz titulu u super-cruiser kategoriji drži i BKB naslov prvaka u bridger kategoriji (-102 kg).
Martinjak je u borbi slomio prst što se vidjelo odmah u ringu, a sada je taj detalj privukao pažnju na pres konferenciji u Zagrebu na koju je Marko stigao s imobilizacijom na šaci.
