Hrvatski nokauter stigao je u Zagreb, a svi su gledali detalj na desnoj šaci

Marko Martinjak prije desetak je dana u Leedsu osvojio BKB titulu u bridger kategoriji protiv Daniela Podmorea nakon uvjerljive predstave u ringu.

Iako je Marko loše ušao u dvoboj, uslijedila je gotovo uraganska preobrazba: Martinjak je dominirao i na kraju uzeo naslov. Time je vratio pojas u svoju kolekciju — sada uz titulu u super-cruiser kategoriji drži i BKB naslov prvaka u bridger kategoriji (-102 kg).

Martinjak je u borbi slomio prst što se vidjelo odmah u ringu, a sada je taj detalj privukao pažnju na pres konferenciji u Zagrebu na koju je Marko stigao s imobilizacijom na šaci.

