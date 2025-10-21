Viralni video koji će vas nasmijati: Šokantna reakcija supruge hrvatskog borca na ozljedu u ringu

Ponajbolji bare-knuckle udarač svih vremena Marko Martinjak u subotu je u Leedsu nokautom u prvoj rundi pobijedio prvaka Daniela Podmorea i osvojio titulu prvaka u bridger kategoriji.

Zagrebačkom udaraču ovo je bila sedma uzastopna pobjeda, pri čemu je šest od tih sedam završio već u prvoj rundi. Nakon meča nije krio emocije ni poruke; kritizirao je BKB-ovu P4P listu jer ga nisu svrstali na prvo mjesto i poručio publici jasne riječi:

"Ja sam zasigurno broj 1 na ‘P4P‘ ljestvici. Tip iz male Hrvatske uništava sve redom. Stavite me protiv bilo koga, sve ću ih uništiti!', nakon toga dodao je, "Zahvaljujem svom timu na pripremama. Ne možeš biti prvak ako samo daješ batine, moraš i primiti batine. Čini se da sam slomio ruku, ali j**i ga. Slušajte, j***š BKB rang liste, ja sam najbolji borac u pound-for-poundu, najbolji borac na svijetu iz malene Hrvatske. Hvala i ovih 16 luđaka što su doletjeli u Leeds podržati me, kao i svima koji su uz mene."

Martinjak je slomio prst što se vidjelo odmah u ringu, a prizor je zgrozio suprugu čija je reakcija na Markovu ozljedu postala viralna.

