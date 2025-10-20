Danima će se pričati o onom što je Martinjak napravio i što se događalo u svijetu sporta

Još jedan ludi sportski vikend je iza nas, vikend pun adrenalina, emocija i priča koje će se prepričavati još danima. Od pobjeda Dinama i Hajduka u 10. kolu SHNL-a, čime su dva najveća hrvatska nogometna kluba nastavila svoju borbu za prvu poziciju u SHNL-u, preko velike pobjede bare knuckle vladara Marka Martinjaka u Leedsu, slavlju hrvatskih rukometašica na Kosovu u lovu na EP 2026. i oproštaju Ane Debelić od ženske rukometne reprezentacije, pa do spektakularne utrke Formule 1 u Austinu na VN SAD-a i KSW i PFL borilačkih evenata, koji su se mogli pratiti na platformi VOYO. U akciji je bio i Luka Modrić sa svojim Milanom.

Dinamo i Hajduk pobijedili i nastavili borbu za prvu poziciju u poretku SHNL-a

SHNL je proteklog vikenda ušao u drugu četvrtinu. Dinamo i Hajduk pobijedili su svoje suparnike. Zagrebački plavi su u subotu na Maksimiru svladali Osijek 2-1, dok je Hajduk u nedjelju na Aldo Drosini u Puli odigrao najbolju utakmicu sezone i s 3-0 slavio protiv Istre 1961. Dinamo i Hajduk poravnati su na ljestvici. Obje momčadi imaju po 22 boda, s tim da Dinamo ima bolju gol razliku - 22-8 u odnosu na 17-7 Hajduka. Dinamo nije briljirao, ali tri boda su tu i to je jedino što će se iz te utakmice pamtiti. Hajduk ima više razloga za zadovoljstvo jer je odigrao odlično, ali Splićani ne trebaju poletjeti jer su itekako poznate njihove velike oscilacije u igri.

Trijumf Marka Martinjaka

Marko Martinjak, bare knuckle vladar, jedan od najvećih boksača bez rukavica ikad, još jednom je oduševio borilački svijet. Martinjak je u subotu protiv Engleza Daniela Podmorea slavio prekidom i uzeo BKB titulu u bridger kategoriji.

Meč je eksplodirao praktički odmah. Nakon samo 15 sekundi Podmore je uzdrmao Martinjaka i poslao ga u nokdaun, no hrvatski borac se brzo ustao. Taj prvi udarac razbudio je u njemu žestoku reakciju, baš ga je naljutio. U idućih 40-ak sekundi Martinjak je uzvratio serijom preciznih i teških udaraca te poslao protivnika u drugi nokdaun.

Podmore se još jednom podigao, ali Martinjak je namirisao priliku i krenuo odlučno. Slijedila je nova razorna serija — lijevi kroše i kombinacije kroše-apercat poslale su Engleza na pod, iz kojeg se ovaj put više nije uspio vratiti. Sudac je prekinuo meč i slavlje u Leedsu je moglo početi.

Iako je Marko loše ušao u dvoboj, uslijedila je gotovo uraganska preobrazba: Martinjak je dominirao i na kraju uzeo naslov. Time je vratio pojas u svoju kolekciju — sada uz titulu u super-cruiser kategoriji drži i BKB naslov prvaka u bridger kategoriji (-102 kg). Marko Martinjak je zvijer, a to je još jednom i pokazao.

Pobjeda hrvatskih rukometašica i oproštaj Ane Debelić

U susretu 2. kola skupine 1 kvalifikacija za EURO 2026. godine, hrvatske rukometašice su u Prištini pobijedile Kosovo sa 32-22 (14-13) upisavši i drugu pobjedu u skupini. Nakon što su prošle srijede Sisku porazile Finsku, hrvatske rukometašice su u dvoboju 2. kola slavile i protiv Kosova.

U prvom poluvremenu gledali smo izjednačenu igru, međutim u nastavku susreta odabranice Ivice Obrvana su vrlo brzo povele sa šest razlike (20-14) i pitanje pobjednika više nije bilo upitno. Na kraju je Hrvatska slavila sa +10 (32-22). Hrvatsku je predvodila Tina Barišić sa čak 12 golova. Andrea Šimara je dodala pet golova, dok je Lucija Bešen imala 10 obrana. Na kosovskoj strani najefikasnija je bila Melinda Qorraj sa šest golova. Bila je ovo posljednja utakmica Ane Debelić u dresu ženske rukometne reprezentacije Hrvatske.

Članica kluba RK Podravka Koprivnica oprostila od dresa nacionalne reprezentacije u Prištini. Ova utakmica bila je prilika za njezino dostojanstveno ispraćanje nakon više od desetljeća uspješne karijere u reprezentaciji. Ana Debelić je na kraju utakmice ispraćena na rukama suigračica.

Spektakularna VN SAD-a u Austinu i pobjeda Verstappena

Aktualni svjetski prvak Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu pobijedio je u nedjelju na spektakularnoj Velikoj nagradi SAD u Austinu, na 19. utrci svjetskog prvenstva Formule 1.

Povijesni iskorak! Formulu 1 ekskluzivno od 2026. možete gledati na RTL-u.

Četverostrukom svjetskom prvaku to je peta pobjeda ove sezone, te 68. u karijeri. Nizozemac je tako na najbolji mogući način zaokružio vikend u Teksasu nakon što je pobijedio u sprinterskoj utrci, te izborio "pole position".

"Bio je to nevjerojatan vikend za nas. Znao sam da utrka neće biti baš jednostavna. Tijekom cijele utrke, tempo između mene i Landa bio je super tijesan," kazao je Verstappen koji je slavio sa 7.9 sekundi ispred Britanca Landa Norrisa u McLarenu. Treći je bio Monegažanin Charles Leclerc u Ferrariju sa 15.3 sekunde zaostatka.

Verstappenova pobjeda na VN SAD-a niti u jednom trenutku nije došla pod znak pitanja, a za drugo mjesto kroz cijelu se utrku vodila zanimljiva borba između Norrisa i Leclerca. Na koncu je drugo mjesto pripalo Britancu.

"Bila je to dobra borba s Charlesom, borio se žestoko. Charles je odvozio dobru utrku, bilo je zabavno. Morali smo biti drugi, nismo mogli puno više napraviti danas," istaknuo je Norris.

Vodeći u ukupnom poretku Svjetskog prvenstva Australac Oscar Piastri u McLarenu je bio peti smanjivši svoju prednost. Nakon današnjeg ishoda, Piastri sada ima samo 14 bodova ispred Norrisa i 40 ispred Verstappena.

Borba za naslov svjetskog prvaka tako je postala sve zanimljivija. Prije nešto više od mjesec dana činilo se da je to samo pitanje odnosa snaga unutar McLarenove momčadi, ali sada se u borbu ozbiljno uključio i branitelj naslova Verstappen.

"Naravno da još uvijek imam šanse za naslov i sretan sam što sam na ovoj poziciji," dodao je branitelj naslova.

U poretku konstruktora vodi McLaren sa 678 bodova, drugi je Mercedes sa 341 bodom, dok treće mjesto zauzima Ferrari sa 334 boda.

U kalendaru još je pet utrka, a od kojih će prvi biti Mexico City sljedeći tjedan.

Platforma VOYO opet se gledala u vikendu iza nas

Platforma VOYO opet je bila neizostavni dio svih koji vočle borilački sport. KSW i PFL bili su u fokusu, imali evente koji su plijenili pažnju borilačkog svijeta. KSW još je jednom potvrdio svoj kultni status priredivši spektakularnu večer borbi u Češkoj. Werk Arena u Třinecu u subotu je bila poprište događaja KSW 111, koji je fanovima ponudio sve što vole u ovom sportu. Dvije napete borbe za titulu, dominantne izvedbe i nokaut završnice koje će se dugo pamtiti. U glavnoj borbi večeri, neprikosnoveni kralj teške kategorije Phil De Fries upisao je svoju dvanaestu uzastopnu obranu naslova i potvrdio da je najdominantniji MMA borac današnjice, sigurno najbolji MMA borac izvan UFC-a.

KSW 11 u reprizi gledajte na VOYO

Phil De Fries (25-6) suočio se sa slovačkim izazivačem Štefanom Vojčákom (8-2). De Fries, bivši UFC borac, ušao je u kavez s nevjerojatnim nizom od 15 uzastopnih pobjeda, a njegova dominacija u KSW-ovoj teškoj kategoriji postala je legendarna. Mnogi ga s pravom smatraju najboljim teškašem izvan UFC-a, a u Třinecu je još jednom dokazao zašto.

Iako je Vojčák, koji je do borbe za titulu stigao s tri pobjede u nizu, pružio solidan otpor u početnim fazama, iskustvo i snaga prvaka na kraju su presudili. De Fries je metodično lomio otpor svog protivnika, koristeći superiorno hrvanje i kontrolu u parteru. Kraj je stigao u trećoj rundi, točnije u 4:27, kada je sudac prekinuo borbu nakon serije udaraca De Friesa, proglasivši tehnički nokaut. Ovom pobjedom, De Fries je po dvanaesti put uspješno obranio pojas, učvrstivši svoje mjesto u povijesti KSW-a.

Sunaslovna borba večeri donijela je okršaj za titulu u poluteškoj kategoriji između prvaka Rafała Haratyka (19-5-2) i izazivača Bartosza Leśka (14-5-2). U taktičkom meču koji je potrajao svih pet rundi, Haratyk je pokazao više i zasluženo slavio jednoglasnom odlukom sudaca, zadržavši pojas u svom vlasništvu.

Domaća publika imala je razloga za slavlje zahvaljujući nastupima svojih boraca. Češka zvijezda Leo Brichta (13-3) pružio je impresivnu izvedbu protiv Brazilca Werllesona Martinsa, završivši borbu tehničkim nokautom u prvoj rundi nakon samo 3 minute i 27 sekundi. U još jednom češko-poljskom dvoboju, Mateusz Pawlik je odlukom sudaca nadjačao Matúša Juráčeka.

PFL Africa 3 u Ruandi bio je drugi MMA event koji se u subotu mogao gledati na popularnoj platformi VOYO. BK Arena u Kigaliju, glavnom gradu Ruande, 18. listopada 2025. bila je epicentar afričke MMA scene. Dugo iščekivano polufinale Professional Fighters League (PFL) Africa turnira donijelo je večer ispunjenu uzbuđenjem, tehničkom vještinom i sirovom snagom, potvrđujući zašto je Afrika kontinent s nezaustavljivim rastom borilačkog talenta. Iako su ulog bili plasmani u veliko finale, događaj je obilježila i neočekivana drama dan prije borbi.

Cijeli PFL Africa event u Ruandi pogledajte na VOYO.

Maime, dan prije spektakla, službeno vaganje unijelo je nemir u PFL organizaciju. Čak četiri borca nisu uspjela zadovoljiti propisanu težinu, što je dovelo do značajnih promjena u rasporedu mečeva. Najveća promjena dogodila se u perolakoj kategoriji, gdje su Patrick Ocheme i Abdoul Razac Sankara, koji su trebali predvoditi događaj, promašili granicu od 65,8 kg. Njihova borba je, umjesto polufinalne, postala "catchweight" okršaj bez turnirskog značaja.

Zbog toga je čast da predvode večer pripala borcima bantam kategorije, Južnoafrikancu Nkosi "Kralju mnogih nacija" Ndebeleu (9-3) i neporaženom Zimbabveancu Simbarasheu "Jastrebu" Hokonyi (6-0). Njihov je sudar postao novi glavni meč večeri, a pobjednik je osigurao svoje mjesto u finalu turnira koje će se održati 20. prosinca u Beninu. Kazne su izrečene i Karimu Hennièneu te Wasiju Adeshini, koji su morali predati 20% svojih honorara protivnicima zbog prekoračenja težine.

Jedan od najiščekivanijih mečeva večeri bio je polufinalni okršaj u velter kategoriji između angolske zvijezde Shida Borisa Esperançe (10-1) i neporaženog kamerunskog borca Octavea Ayinde (7-0). Esperança, borac koji ponosno nosi nasljeđe svoje zemlje – nacije ratnika oblikovane teškom poviješću – ušao je u kavez kao favorit publike.

Od prvog zvona nametnuo je svoj ritam, pokazujući superiornost u svim segmentima borbe. Iako je Ayinda poznat kao opasan finišer, protiv svestranog Angolca nije imao rješenja. Esperança je dominirao borbu te ju je završio tehničkim nokautom (TKO) nakon 3 minute i 46 sekundi prve runde, osiguravši si mjesto u povijesnom prvom finalu PFL Africa velter kategorije.

Modrić igrao u preokretu i pobjedi Milana protiv Fiorentine

U posljednjem nedjeljnom ogledu sedmog kola talijanske Serie A Milan Luke Modrića je na San Siru kreirao preokret i pobijedio Fiorentinu 2-1.

Oba pogotka za Milan je postigao Portugalac Rafael Leao, a Milan je ponovno prvi na ljestvici i ima bod više od Intera, Napolija i Rome.

Kapetan Vatrenih Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu za Milan, baš kao i Marin Pongračić na drugoj strani za Fiorentinu koja je i dalje bez ligaške pobjede.

Zanimljiva se situacija dogodila nakon utakmice. Junak utakmice Rafael Leao, na čijem je dovođenju inzistirao Zvonimir Boban dok je još 2019. sjedio u uredima Milana kao direktor nogometnih operacija, primio je mnoge riječi hvale nakon susreta sedmog kola, među prvima od Luke Modrića.

"Leao je stvarno nevjerojatan. Veselio sam se igrati s njim, no brzo se ozlijedio početkom sezone, ali sada se vraća u formu. Ovo je Rafa kakav nam treba. Pravi je talent, gledao sam ga i ranije, a sada kada treniramo zajedno, vidim da je jedan od najboljih igrača svijeta. Nadam se da će mu ovi golovi pomoći da izgradi samopouzdanje. Puno ovisimo o njemu, večeras je pokazao zašto", kazao je Modrić nakon utakmice, te prokomentirao može li Milan doći do titule.

"Moramo ići utakmicu po utakmicu, vidi se da rastemo i da pokazujemo kvalitetu i karakter. Pred nama je dug put, bit ćemo još jači". zaključio je Modrić, prenosi talijanska Gazzetta Dello Sport njegove riječi. Gazzetta Dello Sport opisale su Luku Modrića riječima:

"On kreira igru, brani suparničke napade i psiholog je Leaou".

