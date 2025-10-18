Kakva zvijer: Martinjak brutalnim nokautom osvojio svjetski naslov

Ponajbolji bare-knuckle udarač svih vremena Marko Martinjak u subotu je u Leedsu nokautom u prvoj rundi pobijedio prvaka Daniela Podmorea i osvojio titulu prvaka u bridger kategoriji.

Na samom početku meča Podmore je uzdrmao Martinjaka koji je završio nokdaunu, no to je samo razljutilo hrvatskog borca koji je odmah pokazao kakva je zvijer.

Nakon nekoliko žestokih napada koje je Podmore uspio izdržati, 40 sekundi kasnije Martinjak ga je poslao u nokdaun.

Uspio se Podmore dići nakon toga, no nije dugo izdržao i uslijedila je nova žestoka Martinjakova serija udaraca nakon koje se više nije digao i Marko je osvojio titulu.

