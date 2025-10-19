Istinska legenda oprostila se od Hrvatske! Završila je jedna era

Ana Debelić, hrvatska rukometna reprezentativka i članica kluba RK Podravka Koprivnica, u nedjelju se oprostila od dresa nacionalne reprezentacije u Prištini, na utakmici protiv Kosova. Hrvatska je pobijedila Kosovo u drugoj utakmici kvalifikacija u skupini 1 za EP. Završilo je na kraju 32-22 za Kraljice šoka. Ova utakmica bila je prilika za njezino dostojanstveno ispraćanje nakon više od desetljeća uspješne karijere u reprezentaciji.

Hrvatsku žensku rukometnu reprezentaciju pratite, gledajte, sve o njoj čitajte na portalu Net.hr.

Ispraćena na rukama

Ana Debelić je na kraju utakmice ispraćena na rukama suigračica. Naravno da će to biti i je gubitak za Hrvatsku, ali život ide dalje. Zdravlje je najbitnije, a na mlađim naraštajima je da koriste znanje i iskustvo koje su stekli igrajući s Debelić.

POGLEDAJTE VIDEO: Ana Debelić je rukometna umjetnica

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Debelić je svoju rukometnu karijeru započela u ŽRK Zamet, a tijekom godina igrala je i za RK Lokomotivu Zagreb, RK Podravku Koprivnicu, HC Astrakhanochku u Rusiji te norveški Vipers Kristiansand. S hrvatskom reprezentacijom nastupala je na četiri Europska prvenstva (2016., 2018., 2020., 2022.) i Svjetskom prvenstvu 2021. godine, a najzapaženiji trenutak bio je osvajanje brončane medalje na Europskom prvenstvu 2020. godine u Danskoj. Tada je bila izabrana u idealnu postavu turnira.

Uvijek davala sve od sebe za Hrvatsku

Nakon povratka u Podravku Koprivnicu početkom 2025. godine, Debelić je nastavila igrati na visokom nivou, ali je odlučila povući se iz reprezentacije kako bi se posvetila obitelji i osobnom životu. Njezin oproštaj u Prištini bio je emotivan trenutak za cijelu reprezentaciju i navijače, simbolizirajući kraj jedne ere u hrvatskom ženskom rukometu.

Ana Debelić ostaje zapamćena kao rukometašica koja je uvijek sve davala za hrvatsku žensku rukometnu reprezentaciju, čiji je doprinos hrvatskom ženskom rukometu velik. Njezin profesionalizam, predanost i sportski duh bit će trajno upisani u povijest hrvatskog rukometa. Draga Ana, hvala ti na svemu! Hrvatski ženski rukomet pamtit ćete kao veliku, legendarnu reprezentativku Hrvatske.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivica Obrvan u Maksanovom korneru otvara oči čitavoj naciji: 'Napravila se u prošlosti strahovita pogreška'