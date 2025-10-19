Hrvatska traži novi trijumf: Obrvan najavio popravak bitnog segmenta

2. kolo kvalifikacija za EP 2026. - Grupa 1 0 Kosovo : 0 Hrvatska

Hrvatske rukometašice danas igraju novi susret, ovaj put u Prištini, gdje ih od 17.15 sati čeka drugi kvalifikacijski ispit za Europsko prvenstvo 2026. godine. Nakon uvjerljivog otvaranja kvalifikacija i pobjede nad Finskom (25-17) u Sisku, izabranice izbornika Ivice Obrvana žele nastaviti pobjednički niz i potvrditi status favorita protiv reprezentacije Kosova.

Susret se može pratiti UŽIVO na RTL 2 i platformi VOYO, a hrvatske rukometašice u Prištinu stižu u dobrom raspoloženju i bez većih kadrovskih problema. Obrvan je u najavi utakmice naglasio važnost ponavljanja čvrste i kompaktne igre u obrani, ali i bolju realizaciju u napadu – segment koji je u susretu protiv Finske bio slabija karika.

„Novi bodovi iz Prištine bili bi veliki korak prema sigurnom plasmanu na Euro, ali i potvrda stabilnosti koju pokazujemo posljednjih mjeseci“, poručio je Obrvan, svjestan da se u kvalifikacijama ne smije podcijeniti nijedan protivnik.

Kosovo je, pak, veliko nepoznato na rukometnoj karti. U prvom kolu kvalifikacija doživjelo je težak poraz od Francuske (43:12), no domaći teren i želja za dokazivanjem uvijek mogu biti dodatni motiv. Hrvatska, kao favorit, mora u susret ući maksimalno ozbiljno s jasnim ciljem da kontrolira ritam i što prije osigura pobjedu.

Obrvanov sastav već gleda i prema nastavku kvalifikacija, gdje ih u proljeće čeka sraz s aktualnim svjetskim prvakinjama Francuskinjama. Dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine izravno će izboriti plasman na Euro 2026., koji će se održati u Češkoj, Poljskoj, Slovačkoj, Rumunjskoj i Turskoj.

Nakon uvjerljive predstave protiv Finske, hrvatske rukometašice večeras žele potvrditi da su na pravom putu – prema novom velikom natjecanju i, možda, još jednoj uspješnoj rukometnoj priči.

