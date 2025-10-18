Hrvatske rukometašice ovu utakmicu ne smiju izgubiti

SAMO JAKO, CURE /

Pred hrvatskom ženskom rukometnom reprezentacijom sutra je novi dvoboj utakmica protiv Kosova. Nakon što su uspješno otvorile kvalifikacije za Europsko prvenstvo iduće godine pobjedom nad Finskom 25:17 u Sisku, izabranice Ivice Obrvana su kompletne i okreću se drugom kolu i gostovanju kod Kosova koje je na otvaranju doživjelo težak poraz od Francuske 43 12. Novi bodovi iz Prištine bit će važan korak prema sigurnom plasmanu na Euro.