Hrvatske rukometašice ovu utakmicu ne smiju izgubiti

Pred hrvatskom ženskom rukometnom reprezentacijom sutra je novi dvoboj utakmica protiv Kosova. Nakon što su uspješno otvorile kvalifikacije za Europsko prvenstvo iduće godine pobjedom nad Finskom 25:17 u Sisku, izabranice Ivice Obrvana su kompletne i okreću se drugom kolu i gostovanju kod Kosova koje je na otvaranju doživjelo težak poraz od Francuske 43 12. Novi bodovi iz Prištine bit će važan korak prema sigurnom plasmanu na Euro.

18.10.2025.
20:36
RTL DANAS
Hrvatska Zenska Rukometna ReprezentacijaKosovoIvica Obrvan
