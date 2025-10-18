Dio od 700.000 eura sakrio i iza zvučnika: Dva su razloga zašto je vakumirao novac

CARINA POJASNILA /

Čak 700 tisuća eura pronađeno je kod albanskog državljanina (35) na graničnom prijelazu Karasovići s Crnom Gorom.

Ogromnu količinu novca skrivao je po cijelom automobilu, od tajnih pretinaca u sjedištima do vrata, ali i iza zvučnika. Sumnjiči ga se za kazneno djelo pranje novca, a sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku odredio mu je istražni zatvor u trajanju od 30 dana.

Tihomir Žergec, pomoćnik ravnatelja Carinske uprave kazao nam je da postoje dva razloga zbog kojih se vakuumira novac: 'Da se smanji njegov volumen da bi ga se moglo prenijeti što više, a drugi cilj je da se prikrije miris kako detekcijski pas ne bi nanjušio'.