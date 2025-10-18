Slovenci uvode božićnicu za sve, stručnjak objasnio je li to moguće u Hrvatskoj

Slovenija uvodi obveznu božićnicu za zaposlene građane. Prijedlog koji je usvojila Slovenska vlada nije najbolje sjeo tamošnjim poslodavcima - jer se odluka odnosi na baš sve zaposlene i u javnom, ali i u privatnom sektoru. Provjerili smo razmišlja li Hrvatska vlada o sličnom potezu, ali i kakav je stav naših poslodavaca, sindikata, ali i radnika.

Svi zaposleni u Sloveniji dobit će 639 eura božićnice. Ideja se brzo proširila i preko granice - Hrvati kažu: zašto ne i kod nas?

"Ako je sve uređeno može to funkcionirati dobro, a daleko od toga da bi to bilo fer. Jako puno privatnika ne isplaćuje, dok u državnim firmama dobivaju svi", rekla je Ivana iz Zagreba.

'Odlična ideja'

"Ja sam privatnik, ali radim sama za sebe nemam zaposlene. Prije, dok sam radila u drugim firmama nisam dobivala božićnice, mislim da je to jedna jako lijepa stvar koja ljudima može pomoći na kraju godine", rekla je Vjera iz Zagreba.

"Odlična ideja, ne dobra nego odlična ideja. – Bi li to trebala i Hrvatska uvesti? Naravno", poručila je Rajna iz Zagreba.

U Hrvatskoj, tvrde poslodavci, zakonsko propisivanje božićnica nije ni potrebno - jer se sličan učinak već događa kroz rast neoporezivih davanja.

"Hrvatski poslodavci, povrh plaće u prosjeku svojim radnicima još isplate oko 217 eura mjesečno neoporezivih primitaka, tako da mi zapravo imamo po toj osnovi imamo veća primanja u odnosu na golu plaću", rekao je Hrvoje Stojić, glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca.

A takav model nije uvijek pravedan za radnike, upozoravaju sindikati.

"U pravilu, radnik ako jedan dan u mjesecu izostane zbog bolovanja gubi pravo na taj iznos i onda se radnici ucjenjuju i dolaze bolesni na posao kako ne bi izgubili taj neoporezivi dio", rekao je Mladen Novosel, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.

Problem u održivosti

Poslodavci uzvraćaju - nije problem u pravednosti, nego u održivosti.

"Imate niz poduzeća koje trošak rada jako pogađa i sada kada biste vi regulirali da morate dodatno povećati trošak rada, mogli biste dio industrije baciti na koljena", poručio je Stojić.

"Poslodavci se bune za svaki cent ili svaki euro koji bi išao njima iz džepa, odnosno iz njihovog dijela profita, dakle kada poslodavci isplaćuju radnicima nešto neoporezivo, to ne daju radnicima više, nego njima ostaje više za profit i dividende", rekao je Novosel.

Iz Ministarstva rada poručuju da bi se pravo na božićnicu trebalo ugovarati kolektivnim ugovorima, odnosno dogovorom poslodavaca i sindikata, a ne zakonskom obvezom.

"Kolektivno pregovaranje najprimjereniji je način uređivanja međusobnih prava i obveza, pa bi uvijek trebalo dati prednost međusobnom dogovoru poslodavca i sindikata kao predstavnika radnika", poručili su iz Ministarstva.

Ekonomski analitičar ističe da zakonska obveza isplate božićnice u Hrvatskoj nije realna. "Da li je to kod nas moguće, mislim da nije. Zašto? Imamo visoke stope inflacije, i sasvim sigurno božićnica koja bi bila obvezna bi dodatno akumulirala rast inflacije", poručio je Petar Vušković, ekonomski analitičar.

I ove godine, velik dio poslodavaca božićnicu će radnicima isplatiti u bonovima, ali većini su ipak draži - euri.