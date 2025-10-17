Više od 600 eura baš svima za Božić? 'Što će nam, čuli ste premijera kako nam je dobro!'

Čak 639 eura - toliku će božićnicu dobiti svi zaposleni u Sloveniji! Prijedlog koji je jučer usvojila slovenska Vlada nije najbolje sjeo tamošnjim poslodavcima jer će se odnositi na sve zaposlene u javnom i privatnom sektoru. Takozvani "božićni bonus" u iznosu polovice minimalne plaće bit će neoporeziv i oslobođen plaćanja doprinosa. Tvrtke koje imaju problem s likvidnošću moći će ga isplatiti s odgodom, do kraja ožujka iduće godine.

Provjerili smo i razmišlja li hrvatska Vlada o sličnom potezu i koliki bi to bio trošak za državni proračun. Što su odgovorili donosimo u RTL-u Danas u 19 sati.

A u našoj stalnoj rubrici na Facebooku Net.hr-a pitali smo i vas "Treba li Hrvatska zakonom propisati isplatu božićnice svim zaposlenima?".

"Kad ne može drukčije, propisati zakonom. Božićnice zaposlenima, ali i umirovljenicima jer su to zaslužili. A većina mirovina je ispod granice preživljavanja", stav je Željka Tvrdića.

Glas građana

Za ovakav prijedlog se zalaže Maja Sedak Ex Bužonja. "Naravno, radnik je radnik, i to svima jednako. A ne jedni ne dobiju ništa, drugi 100, treći 300, neki 500... Kao da živimo u različitim državama", navodi.

"Mora! Osobito se to odnosi na privatnike, obrtnike", naglašava Marija Rajnis.

A da je zaslužuju samo oni koji su si je zaradili, vjeruje Zdravko Mlinarić.

"Obavezno, i umirovljenicima i nezaposlenima također", kaže Zorana Zoya Zojić.

Marijana Sopić je malo više optimistična: "Što će nam božićnice, čuli ste premijera neki dan kako nam je dobro. Šteta da to nismo prije znali".

"Da, u suprotnom je poduzetnicima ne isplaćivanje božićnice radnicima model štednje. A štedjeti treba cijelu godinu, ne na radnicima"; smatra OPG DUK Tko to more platiti.

A da je božićnica tek jedna stavka koju bi Vlada trebala propisati, smatra Jasmina Valent: "S obzirom na porast cijena, trebalo bi zakonom propisati i božićnice i uskrsnice i regres. Jer tko ovo preživi sa svojom plaćom, a da ne misli krasi, prositi ili naći dodatni posao, svaka mu čast".