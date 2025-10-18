Bibi je savršeno upotrijebio oružje koje mu je Trump dao, pravo je čudo što je Nobela dobila neka Venecuelanka

'MOŽDA SU VIDJELI NJEGOV GOVOR' /

Na Bliskom istoku u pojasu Gaze konačno se slavio mir a ne rat. Hamas je oslobodio svih 20 preživjelih talaca a Izrael više od tisuću Palestinaca.

Sve zasluge za ovo primirje za koje nitko ne zna koliko će trajati ali glavno da traje, bez zadrške idu na račun Donalda Trumpa koji je neustrašivo hodao stopama Nelsona Mandele, Mahatme Gandija, Martina Luthera Kinga, Dalaj Lame sve dok nije stigao do mirnog rješenja.

I budimo iskreni svi se pitaju kako to da njegov neumorni rad na miru u Gazi nije prepoznao i Nobelov komitet koji je umjesto njemu Nobela za mir dodijelio nekoj Venecuelanki. Doduše može biti da su vidjeli njegov govor u izraelskom Knessetu.

Da, ne može se reći, Bibi je stvarno znao dobro iskoristiti oružje koje mu je Trump dao, što bi se reklo nije se ništa bacilo u vjetar, sve je otišlo na Gazu. Stvarno čudo da Nobelov komitet to nije prepoznao. Trump se već pomirio s tim kako će to sve završiti.