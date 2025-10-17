NIJE O GLAVU /

Ko da je neurokirurgija neka znanost: Imaš lubanju, mozak, dva šarafa i provučenu žicu koja drži uši

Vili Beroš je konačno dobio posao u Vinogradskoj. Predsjednik Vlade i Gospodar prstenova nam poručuje da su i vozački ispit i specijalistički ispit iz neurokirurgije maltene ista stvar. Prva, druga, treća, otvori mozak - zatvori mozak, to vam je sve isto. Kad si jednom otvorio mozak, mozak ti više i ne treba, to ide samo po sebi. 

"Kao vožnja auta ili bicikla", složno će u glas svi njegovi goblini. Nisam neurokirurg ali... nisam ginekolog ali... mogu pogledati, jel. Ali dobro, recimo da je operacija mozga doista nešto što se teško zaboravlja - imaš lubanju, mozak, dva šarafa i provučenu žicu koja drži uši. Nije to neka znanost, možda se nakon 10 godina i ne sjećaš baš najbolje, nego više onako kao kroz maglu, ali to su osnove i ne mogu se one tek tako zaboraviti. Ako se i zaborave, nije o glavu. 

Možda nekom pacijentu eventualno otpadnu uši, ali kad sluša što premijer priča možda bolje da ih nema.  

17.10.2025.
22:35
stanje nacije
Vili BeroŠVinogradska BolnicaPosaoAfera Mikroskopi
