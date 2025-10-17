nevjerovatne cifre /

Forbes otkrio listu najplaćenijih nogometaša svijeta: Dijamant iz Barcelone ušao među elitu!

Deset najplaćenijih nogometaša na svijetu ove će sezone (2025./2026.) zajedno zaraditi oko 945 milijuna dolara, pokazuje Forbesova procjena. Granica za ulazak na listu porasla je na 43 milijuna dolara, koliko je zaradio tinejdžerski fenomen Lamine Yamal iz Barcelone, koji je s 18 godina ušao među elitu.

U odnosu na prošlu sezonu, ukupna zarada vodeće desetorice pala je za oko 4%, ponajviše jer je Neymar, treći s prošlogodišnje ljestvice, ispao s popisa.

Forbes u izračun uključuje plaće, bonuse i ugovore o pravima na sliku, dok se zarada izvan terena temelji na prihodima od sponzorstava, licenciranja, nastupa i osobnih brendova. Svi iznosi preračunati su u američke dolare i ne uključuju poreze ni provizije agenata.

17.10.2025.
20:37
Sportski.net
Forbesova Lista NajbogatijihForbesLamine YamalBarcelonaCristiano RonaldoLionel Messi
