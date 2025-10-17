'TOLERIRAMO POGREŠKE' /

Ministarstvo pravosuđa uvodi virtualnu stvarnost za rehabilitaciju osuđenika: 'Kreiramo sigurno okruženje'

Ministarstvo pravosuđa i uprave uvodi novu tehnologiju. Nabavili su 15 kompleta VR naočala pomoću kojih će osuđenici uskočiti u virtualni svijet. Probacijski ured Ministarstva pravosuđa osmislio je četiri različita scenarija u kojem osuđenici imaju priliku naučiti kako na adekvatan način riješiti probleme. Prednost je da počinitelji kaznenog djela, koji inače imaju manju empatiju, u simuliranom okruženju vide što se može dogoditi ako se ponašaju pozitivnije. 

 

 

17.10.2025.
17:26
Franka Kopilaš
Ministarstvo PravosuđaVr NaočaleOsuđeniciVirtualni Svijet
