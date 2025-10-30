Trump ga prezire, puk ga obožava: Zohran Mamdani mogao bi postati gradonačelnik New Yorka

PRIJETNJA MILIJARDERIMA /

Ima samo 34 godine, rođen je u Ugandi, odakle mu je otac, mama mu je Indijka, za početak je u ulozi Mr. Cardamoma, kako mu je bilo umjetničko ime dok se bavio hip-hopom, prije ulaska u politiku.

A onda je lani s mjesta gradskog vijećnika krenuo u utrku za gradonačelnika. I sada se bauk socijalizma širi New Yorkom. Njegova inkarnacija je on, Zohran Mamdani, ili, kako ga neki njujorški bogataši zovu - egzistencijalna prijetnja. "Mi jesmo egzistencijalna prijetnja milijarderima koji misle da njihov novac može kupiti našu demokraciju", poručuje Mamdani sa gotovo svakog skupa.

I od nikakve podrške prije godinu dana oko sebe je okupio pokret građana koji su od vrata do vrata sugrađanima širili njegove poruke. "Mamdani govori o temama koje su važne mnogim Njujorčanima, ali i glasačima drugdje. I o njima govori na vrlo jasan i dosljedan način, a to ljude uzbuđuje jer misle da bi možda netko stvarno mogao nešto učiniti oko šugavosti statusa quo", ističe Cody McClain Brown s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Više u priči Petra Panjkote.