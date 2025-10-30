Povjesničar o Jasenovcu: 'Tamo su provodili masovne zločine. Bio je to logor smrti'

ODJECI SKANDALA U SABORU /

Kada su vam u glavama svježe slike zločina koji su se dogodili u Vukovaru, zamislite da se u Saboru održi skup na temu je li uopće bilo žrtava na Ovčari. Kako bi se osjećale obitelji žrtava da netko u Saboru kaže da je tamo pokopana tek nekolicina ljudi? Tako je povjesničar Hrvoje Klasić komentirao sramotan skup o Jasenovcu održan jučer u Saboru – negiranje zločina u Jasenovcu. Upravo se to moglo čuti jučer na skandaloznom skupu u režiji Domina i Hrvatskih suverenista, koji je ironično nosio naslov “znanstveni pristup”. “To je bio radni logor u koji su rado dolazili učenici”, “U Jasenovcu nije bilo masovnih ubojstava”, “Broj žrtava je falsificiran”, “Jedna je od najgorih laži da je tamo ubijeno 20 tisuća djece” – poruke su tobožnjih stručnjaka koje su zgrozile javnost. Novinari, političari, povjesničari, društvene mreže – nema tko ne komentira saborsku sramotu. U Saboru ne bi smjelo biti mjesta za revizionistička okupljanja. U Njemačkoj bi za to dobili pet godina zatvora. Negiranje genocida u Hrvatskoj je kazneno djelo. Izgleda da jednu lekciju iz povijesti neki u Hrvatskoj nikako ne žele naučiti. Zato je gost Direkta bio povjesničar Hrvoje Klasić. Više pogledajte u videu