Uzdrmana Plenkovićeva većina? Čovjek koji je iznenadio Sabor krije svoje karte

IZOSTALA JEDNA RUKA /

Pad Zakona o kaznenom postupku otvorio je pitanje ima li premijer Andrej Plenković uopće potrebnu saborsku većinu.

Na glasanju je izostala ruka jednog zastupnika - Željka Lackovića iz stranke Nezavisni, koji sada krije kako će postupiti kada se zakon opet nađe u saborskim klupama.

Je li pogreška ili nešto drugo, zastupnik Lacković nije htio komentirati. Dio oporbenih zastupnik misli da je Lacković uzdrmao vladajuću većinu iz vlastite koristi, drugi komentiraju da Plenkoviću to nije ni važno.

