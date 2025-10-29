Novi nastavak Dosjea Jarak: Najopasniji plaćeni ubojica otkrio kako se namjerava vratiti u Hrvatsku

NA VOYO OD PONOĆI /

Sretko Kalinić Zver, najopasniji plaćeni ubojica kojemu je dokazano 13 ubojstava - otkrio je kako se namjerava vratiti u Hrvatsku. I to vrlo skoro. To je samo jedna od izjava iz njegova intervjua koji je novinarki Marijani Čikić dao u emisiji Dosje Jarak.

Prva epizoda o njemu i zloglasnom Zemunskom klanu uvjerljivo je najgledaniji sadržaj na platformi Voyo u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, a druga epizoda samo što nije stigla. U njoj se Andrija Jarak i tim iz Dosjea bavi psihologijom tog hladnokrvnog čovjeka, ali i potencijalnim zločinima koji mu nisu dokazani.

Što priznaje, što sve poriče i koja je bila njegova uloga u atentatu na srbijanskog premijera Zorana Đinđića 2003. godine? Sjeća li se uopće koliko je ljudi ubio? Zver 2, epizodu koja baca novo svjetlo na poznate zločine možete pogledati na našoj platformi VOYO od ponoći.