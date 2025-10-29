Dronovi u službi policije! Vozači se prate i iz zraka, kazne stižu naknadno

NEMA LABAVO /

Na cestama diljem Hrvatske u srijedu je bio maksimalan broj policijskih službenika, a promet se pojačano nadzirao s ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika. Prvi put u otkrivanju prometnih prekršaja sudjelovali su i dronovi.

Policiju se nije moglo izbjeći ni na jednoj većoj splitskoj prometnici.

Ako je netko bio u prekršaju i pomislio da je prošao bez kazne – u zraku su bili i dronovi. Prvi put korišteni su u nadzoru prometa na području Splita, Sinja, Vrgorca i Imotskog. Snimke se pregledavaju naknadno, pa kazna može stići i poštom.