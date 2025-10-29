Bijes u Sloveniji, baklje i bokseri zbog brutalnog ubojstva, Vlada kreće s oštrim mjerama

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

NAPETOST U NOVOM MESTU /

Deset tisuća Slovenaca na prosvjedu zbog ubojstva Aleša Šutara – Vlada uvodi oštrije mjere prema nasilju i socijalnim zlouporabama

Više od 10.000 građana okupilo se sinoć u Novom Mestu tražeći odlučne poteze slovenske Vlade nakon što je skupina Roma do smrti pretukla Aleša Šutara koji je pokušao zaštititi svog sina.

Slovenski premijer Robert Golob najavio je donošenje “Zakona Aleš Šutar”, kojim bi se povećale ovlasti policije i uvele strože kontrole nad socijalnim naknadama.

Golob je najavio i ukidanje dječjeg doplatka za maloljetne majke, uz poruku da država ne može poticati maloljetnička rađanja u romskim zajednicama.

Prosvjed je pratio i sukob dijela okupljenih s policijom, koja je zaplijenila mačetu, bokser, teleskopsku palicu i nož. Na poziv oporbe, novi prosvjed zakazan je za ponedjeljak u Ljubljani, dok će slovenski parlament raspravljati o tragediji u Novom Mestu. Više pogledajte u prilogu