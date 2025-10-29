Hrvati otkrili što im je slagala umjetna inteligencija: 'Imam itekako loš osjećaj'

Lav još nije papa jer je Franjo i dalje živ, dok Donald Trump nije predsjednik Amerike. To su samo neki od primjera halucinacija umjetne inteligencije koja griješi puno više nego što mislimo.

Nova studija Europske radio-difuzijske unije testirala je AI chat botove stotinama činjeničnih pitanja, od povijesti do aktualnih vijesti.

Rezultat je bio poražavajuć jer se stopa pogrešaka kretala od 15 do čak 40 posto. Odgovori nisu bili samo krivi, već često i potpuno izmišljeni uz navođenje nepostojećih izvora.

Pitali smo vas

U našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas", pitali smo vas što je vama slagala umjetna inteligencija, a sada donosimo neke od odgovora.

"Da zna hrvatski jezik", napisao je Željko Pokupec, dok Suzana Baljak kaže da "krivo računa poreznu stopu iz bruto u neto cijenu".

Ivančica Maković ističe da ga ne koristi jer ono što je zanima pronađe sama, a Jakša Tomić poručuje: "Umjetnom inteligencijom isključivo upravlja čovjek, dakle, logično je da sami sebi lažemo".

"Nekada pogriješi, uglavnom pogađa, ali imam loš 'feeling' glede svega toga, itekako", poručio je Toni Jurišić.

POGLEDAJTE VIDEO: AI umjetnik otkrio je li umjetna inteligencija izmakla kontroli