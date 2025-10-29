Krv na ulicama Ria! Dronovi nosili granate, tijela na ulicama: 'Ovo je potpuni kaos'

VIŠE OD 130 UBIJENIH /

Na ulicama Rio de Janeira više od 2500 pripadnika civilne i vojne policije obračunalo se s jednom od najstarijih i najnasilnijih bandi u Brazilu – Crvenom komandom. Cilj akcije bilo je razbijanje kriminalne mreže zloglasne skupine, a rezultat je – najsmrtonosnija policijska operacija u povijesti Rija. U sukobu je ubijeno najmanje 132 ljudi. Ubijena su i četiri policajca, pa se lokalne vlasti žale da su u pravom ratu ostali sami.

Guverner Rio de Janeira Claudio Castro rekao je: „Nemamo podršku oklopnih vozila ili saveznih sigurnosnih i obrambenih snaga. Sami smo u ovoj borbi i provodimo najveću operaciju u povijesti.“

Banda je za rat bila itekako spremna. Snage reda dočekala je dobro razrađena ulična taktika, a napadnuti su čak i dronovima koji su nosili granate. Ipak, rezultata je bilo. John Reimberg, ekvadorski ministar unutarnjih poslova, rekao je da su postigli ono što nitko drugi nije uspio: „Uspjeli smo oslabiti strukture koje su godinama rasle, a protiv kojih nitko ništa nije poduzimao.“

Uhićeno je više od 80 ljudi. Tijela su nakon obračuna bila na ulicama, pa je javnost nakon svega potresena i u strahu. Više pogledajte u videu