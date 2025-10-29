Saša Pavličić Bekić otvoreno u Maksanovom korneru o višemilijunskom dugovanju Cibone

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

BEZ DLAKE NA JEZIKU /

Saša Pavličić Bekić, član Nadzornog odbora Dinama i poznati odvjetnik, gostovao je u podcastu Net.hr-a Maksanov korner. U više od sat vremena razgovora sa Sašom Pavličićem Bekićem, prošli smo brojne teme. U posljednjem bloku podcasta Net.hr-a Maksanov korner, pričali smo sa Sašom Pavličićem Bekićem i o Ciboni, odnosno o dugovanju Cibone.

Na samom kraju razgovora, tema je skrenula s plavog travnjaka podno tribina Maksimira na parket dvorane koja nosi ime legendarnog Dražena Petrovića. Riječ je, naravno, o košarkaškom klubu Cibona, koju je Pavličić-Bekić bez oklijevanja nazvao svojom "bolnom točkom". Prema posljednjim informacijama, dug Cibone iznosi 6,8 milijuna eura, ali svi šute o tome k'o zaliveni...

Pogledajte što je Saša Pavličić Bekić rekao na tu temu u Maksanovom korneru.