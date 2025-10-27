Zadar ponovno nezaustavljiv: Peta uzastopna pobjeda i nova stotka na Višnjiku

Košarkaši Zadra nastavili su pobjednički niz u hrvatskom prvenstvu upisavši i petu pobjedu nakon što su na Višnjiku porazili Dubravu sa 105-74.

Za razliku od regionalnog natjecanja u kojem su igrači Danijela Jusupa na negativnom omjeru 1-3, u hrvatskom prvenstvu se mogu pohvaliti da su jedini bez poraza. U pet susreta upisali su pet pobjeda. S druge strane Dubrava je doživjela i četvrti poraz.

Nakon što je Zadar otvorio susret serijom 5-0, gosti su u nastavku prve četvrtine bili bolji i taj su dio igre dobili sa 21-17, nakon što su u jednom trnutku imali i +7 (19-12). Dubrava se dobro držala do rezultata 35-35, no u zadnje tri minute druge dionice Zadar je napravio seriju 14-2 i na poluvrijeme otišao sa 12 razlike.

U trećoj dionici Zadar je imao i 27 razlike (76-49) i do kraja susreta više nije bilo dvojbi oko pitanja pobjednika. U posljednjoj četvrtini bilo je i +34, a na koncu je završilo 105-74.

Šestorica igrača Zadra upisala su dvoznamenkasti broj koševa, najefikasniji su bili Lovro Mazalin sa 16 koševa i osam skokova, Boris Tišma sa 14 koševa, te Vladimir Mihailović sa 13 koševa. Kod Dubrave najefikasniji su bili Joh Michael Wright sa 19 koševa i šest skokova, te Kristijan Krajina sa 15 koševa i devet skokova.

Zadar vodi na ljestvici sa 10 bodova, Split ima devet, a Zabok, Alkar i Dubrovnik po osam bodova. Dubrava se nalazi na 11. mjestu sa šest bodova, bodom više od "fenjeraša" Šibenke.

Šesto kolo otvaraju Split - Kvarner, te Dinamo - Zabok 31. listopada. Dva dana kasnije igraju Samobor - Dubrava, Dubrovnik - Cibona, te Cedevita Junior - Alkar, a trećeg studenog se sastaju Šibenka i Zadar.

