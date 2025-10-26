bez zvijezde i lidera /

Slovenski as van terena: Los Angeles Lakersi ostali bez Dončića

Slovenski as van terena: Los Angeles Lakersi ostali bez Dončića
×
Foto: Jevone Moore/icon Sportswire/newscom/profimedia

U prve dvije utakmice ove sezone Lakersi su upisali po pobjedu i poraz

26.10.2025.
23:26
Hina
Jevone Moore/icon Sportswire/newscom/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zvijezda Los Angeles Lakersa, slovenski košarkaš Luka Dončić (26) neće igrati najmanje tjedan dana zbog istegnuća prsta lijeve ruke i kontuzije donjeg dijela lijeve noge.

To znači kako će Dončić sigurno propustiti čak četiri sljedeće utakmice Lakersa, protiv Sacramento Kingsa (nedjelja), Portland Trail Blazersa (ponedjeljak), Minnesota Timberwolvesa (srijeda) i Memphis Grizzliesa (petak).

Dodatni problem za Lakerse bit će i neigranje LeBrona Jamesa koji zbog bolova u leđima još nije zaigrao ove sezone.

U prve dvije utakmice ove sezone Lakersi su upisali po pobjedu i poraz, a Dončić je trenutačno na prosjecima od 46.0 koševa, 11.5 skokova i 8.5 asistencija.

POGLEDAJTE VIDEO: Dončić nakon potpisa supermaksimalnog ugovora: 'Nikada nisam imao dvojbe oko toga'

Luka DončićLos Angeles LakersOzljeda
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
bez zvijezde i lidera /
Slovenski as van terena: Los Angeles Lakersi ostali bez Dončića