Dončić oduševio s gotovo 50 poena, a prije tog napravio veliku stvar za malenog navijača

Los Angeles Lakersi su sinoć kod kuće pobijedili Minnesota Timberwolvese, momčad koja ih je prošle sezone izbacila iz doigravanja, sa 128-120, a Luka Dončić je odigrao sjajnu utakmicu zabivši 49 poena uz 11 skokova i osam asistencija.

Dončić je na odličan način ušao u sezonu, ali nije samo tom partijom oduševio navijače Lakersa i cjelokupnu javnost. Naime, klub iz Los Angelesa objavio je video u kojem je Dončić prije utakmicu lijepom gestom razveselio jednog mladog navijača Lakersa u invalidskim kolicima.

"Najbolji dan ikada! Luka iznenadio navijača", napisali su Lakersi na društvenim mrežama uz video na kojem Dončić razgovora s mladim navijačem, fotografira se i potpisuje mu dres.

Lijepa gest sjajnog slovenskog košarkaša koji je upisao briljantnu partiju i odveo Lakerse do pobjede nad Timberwolvesima.

