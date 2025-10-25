VELIKI ČOVJEK /

Dončić oduševio s gotovo 50 poena, a prije tog napravio veliku stvar za malenog navijača

Dončić oduševio s gotovo 50 poena, a prije tog napravio veliku stvar za malenog navijača
×
Foto: Imagn Images/ddp Usa/profimedia

Dončić je na odličan način ušao u sezonu, ali nije samo tom partijom oduševio navijače Lakersa

25.10.2025.
15:01
Dominik Franculić
Imagn Images/ddp Usa/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Los Angeles Lakersi su sinoć kod kuće pobijedili Minnesota Timberwolvese, momčad koja ih je prošle sezone izbacila iz doigravanja, sa 128-120, a Luka Dončić je odigrao sjajnu utakmicu zabivši 49 poena uz 11 skokova i osam asistencija. 

Dončić je na odličan način ušao u sezonu, ali nije samo tom partijom oduševio navijače Lakersa i cjelokupnu javnost. Naime, klub iz Los Angelesa objavio je video u kojem je Dončić prije utakmicu lijepom gestom razveselio jednog mladog navijača Lakersa u invalidskim kolicima.

Sve o NBA ligi čitajte na portalu Net.hr.

"Najbolji dan ikada! Luka iznenadio navijača", napisali su Lakersi na društvenim mrežama uz video na kojem Dončić razgovora s mladim navijačem, fotografira se i potpisuje mu dres.

 

 

Lijepa gest sjajnog slovenskog košarkaša koji je upisao briljantnu partiju i odveo Lakerse do pobjede nad Timberwolvesima.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Dominirali smo protiv tri različite ekipe, ali bit ćemo mi još i bolji'

Los Angeles LakersLuka DončićNba
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VELIKI ČOVJEK /
Dončić oduševio s gotovo 50 poena, a prije tog napravio veliku stvar za malenog navijača