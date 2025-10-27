Wemby sije teror bananama u NBA-u, a Amerikanci tvrde da nastavlja rasti: Evo koliki je sad

Francuski div, Victor Wembanyama, u svojoj trećoj NBA sezoni, započeo je sezonu jače nego ikad, održavajući Spurse neporaženima (3-0) s izvrsnim prosjekom: 34,5 koša, 13 skokova, 1,5 asistencija i 6 blokada u 31 minuti igre. Nema sumnje da je ovaj 21-godišnjak jedna od najvećih, a sada i najviša zvijezda u NBA-u čiji klub, čini se, ne govori istinu o njegovoj pravoj visini.

"Kad je bio novak, rekli su da je visok 2,13 m, ali to je bila laž", rekao je Brian Windhorst, prestižni novinar ESPN-a u emisiji NBA Today pa dodao:

"U stvarnosti je bio visok oko 2,16 m. I sada se navodi da ima 2,16 metara, ali neslužbeno je bliži 2,30 m."

Zadnje informacije govorile su kako je Wembanyama narastao za 2,5 cm tijekom ljetne pauze ter je sada visok 223,5 cm i izjednačio se s Zachom Edeyjem kao najviši igrač u NBA ligi.

No, Windhorst je razgovarao s Bobanom Marjanovićem, 2,23 m visokim srpskim centrom koji se suočio s Francuzom u njegovoj posljednjoj sezoni u NBA ligi, u sezoni 2023.-24. kada je bio u Houston Rocketsima.

"Na papiru sam viši", odgovorio je Marjanović Windhorstu. "Visok sam 2,23 m, ali kada sam se suočio s njim, pogledao sam ga izbliza i sjećam se da sam pomislio: 'Nikako nisam viši od njega.'"

Ali osim njegovog ogromnog rasta, poboljšanje Wembanyamine igre na početku sezone, nakon što je propustio drugu polovicu prošle sezone (odigrao je samo 46 utakmica) nakon što mu je dijagnosticirana duboka venska tromboza, nije prošlo nezapaženo.

Tri igrača započela su NBA sezonu s velikim uspjehom i zauzimaju središte pozornosti u najboljoj ligi na svijetu zahvaljujući vlastitim zaslugama: Luka Dončić, koji je propustio pobjedu Lakersa u Sacramentu zbog ozljede lijevog prsta i nelagode u nozi, blistao je u prve dvije utakmice s prosjekom od 46 koševa, 11,5 skokova i 8,5 asistencija. Također, Shai Gilgeous-Alexander sa stratosferskom statistikom za Thunder (40+6+5). A treći na toj slavnoj ljestvici, bez sumnje, je Victor Wembanyama.

Koncentriran u hramu u Saolinu

Ovog ljeta viđen je kako se koncentrira u hramu u Sao Paulu, čak je otišao toliko daleko da je obrijao glavu, ali na Spurs Media Dayu prije početka sezone, Francuz je jasno dao do znanja da unatoč onome što se vidjelo na društvenim mrežama, nije ljeto provodio opuštajući se.

"Uvjeravam vas da nitko nije trenirao kao ja ovog ljeta, ovo je bilo moje najbolje ljeto do sada. Mogu reći da je napredak nevjerojatan. Osjećam se bolje, izgledam jače, a vaga kaže da sam dobio na težini. Dakle, sve je u redu", rekao je igrač koji službeno teži 107 kilograma.

I te je osjećaje proveo u djelo na početku sezone, uzastopno masakrirajući Maverickse (40 koševa, 15 skokova i 3 blokade), Pelicanse (29+11+9) i Netse (31+14+6). Wembanyama dokazuje da te riječi o njegovom napretku uopće nisu bile znak arogancije. Osjeća se sposobnim učiniti stvari o kojima gotovo nitko drugi u povijesti nije razmišljao, a kamoli postigao.

Njegova izvedba lagano užasava NBA ligu, a ako ozljede i fizičko stanje potraju, predodređen je da bude najdominantniji igrač lige, NBA 'alfa mužjak', sljedećih 10 godina.

"Očito je postao veći, jači, agresivniji i igra jače", rekao je anonimni skaut Zapadne konferencije za ESPN o njegovom napretku. "I dominirat će cijelom prokletom ligom ako ostane zdrav."