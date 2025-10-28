Kći, lutka i prostitucija: Radnja novog filma Dalibora Matanića zvuči morbidno

REDATELJ POD OPTUŽBAMA /

Čuli ste prošli tjedan u Direktu da su protiv Dalibora Matanića podignute četiri kaznene prijave, a danas 24 sata doznaju i za što se redatelja istražuje. Spolno uznemiravanje osoba kojima je bio nadređen, bludne radnje i omogućavanje konzumacije droge tri su različita kaznena djela zbog kojeg je redatelja istraživala policija.

Općinsko kazneno državno odvjetništvo sada treba odlučiti hoće li protiv njega podići optužnicu. Dotle, on se s novim projektom prijavio na natječaj HAVC-a, a snimio je i kratki film Lutka koji je bio na filmskom festivalu u Danskoj. Radnja filma s obzirom na to za što se redatelja sumnjiči zvuči dosta morbidno: otac svoju kćer oblači kao lutku i onda je iznajmljuje muškarcima kao prostitutku