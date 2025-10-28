Može li se Melissa mjeriti s Katrinom? Hrvatska lovkinja na oluje: 'Muka mi je u želucu...'

RUŠI SVE PRED SOBOM /

Čeka li Jamajku sudbina New Orleansa? I može li se razorna snaga uragana Melissa mjeriti s ubojitom Katrinom od prije 20 godina? Karipski otok udarila je najjača oluja u povijesti. I to s vjetrovima od 300 kilometara na sat, što je najjače izmjerrno na zemlji ove godine. Zgrade koje se ruše, poplavljene ulice, voda koja odnosi sve pred sobom: nestvarne su snimke koje večeras stižu s Jamajke.

Lovkinja koja je bila u srcu takvih oluja za Direkt kaže - ovo je jedan od najgorih uragana stoljeća. Inače, pete, najjače kategorije.

"Melissa ruši rekorde i meni je muka u želucu već dva dana od kad to pratim. Jamajka kao i mnoge te zemlje one se nose s uraganima tako da grade ponovno nakon što ih pogodi. Tako da se ja bojim za ljudske živote", kaže Željka Stone, klimatologinja i lovkinja na uragane.

