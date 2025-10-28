Slovenci donose radikalne mjere protiv nasilnih Roma: 'Nadam se da Aco nije umro bez veze'

PREKIPJELO IM /

Tri dana od brutalnog ubojstva ugostitelja Aleša Šutara, tisuće Slovenaca izišlo je na ulicu i traže promjene i od vlasti vraćanje sigurnosti u njihov grad. U Novo Mesto stigao je i slovenski premijer koji naciji predstavlja nove mjere. Naša ekipa bila je i u romskom naselju gdje kažu stanje je kao u ratu.

Policija je pretražila kuće u nekim romskim naseljima. Pronađen je prepravljeni plinski pištolj, gumeni meci i zabranjena pirotehnika. Na društvenim mrežama pojavile su se prijetnje uoči prosvjeda