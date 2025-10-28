'NEMA POLA FILMA' /

Majka pretučenog dječaka otkrila da je sve počelo jer je njezin sin drugačiji od drugih

Novi šokantan slučaj vršnjačkog nasilja. Ovaj put u jednoj osnovnoj školi u Zagrebu gdje su, sumnja se, dva dječaka viših razreda pretukla vršnjaka u WC-u. Prema riječima majke s kojom je razgovarao RTL Danas, dječaka su tukli šakama.

Udaren je glavom o umivaonik, te potom u zid pa je završio na hitnoj pomoći. Napad su nam potvrdili u školi gdje ravnateljica kaže kako incident smatraju neprihvatljivim. Već su održali razgovore sa svim uključenim roditeljima i učenicima kojima će biti izrečene stroge pedagoške mjere.

Više u videu...

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
28.10.2025.
17:01
RTL Danas
DječakVršnjačko NasilješkolaZagreb
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx