Hrvatska ima ogroman problem s djecom: 'Moramo se hitno suočiti s tim!'

U zagrebačkoj OŠ Dragutina Domjanića uvedeno je s novom školskom godinom i novo pravilo: kad nastava počne, mobiteli učenika moraju biti spremljeni u torbe i ne smiju se koristiti do završetka školskog dana. "Bolje je, učenici se više druže, sprijateljavaju i bolje je ovako općenito", priznaje učenik sedmog razreda Karlo Brblić.

Od 2014. u toj školi mobiteli su bili zabranjeni djelomično, a od početka ove školske godine u potpunosti.

Sedmašica Dora Majer komentira: "Neki su možda malo više neposlušni, ali mislim da je to mala cijena za platiti da svi razgovaraju i budu prijatelji". Kada smo je pitali koliko dnevno provodi na mobitelu, odgovor je bio: "Jedno osam sati".

Za razliku od nekih škola gdje se uređaji odlažu u ormariće, u ovoj školi učenici mobitele drže kod sebe — ali u torbi. Sustav se temelji na povjerenju, a u slučaju prekršaja postoje sankcije.

U Zagrebu skoro sve škole slijede preporuku

"Ako bi se tako nešto dogodilo mi bismo mobitel uzeli, pozvali bismo roditelje učenika i malo bismo porazgovarali. Do sada nam se to nije dogodilo. Prijedlog za novi kućni red bit će prvi put oduzimanje dok ga roditelji ne uzme. A drugi put bi mogla biti neka opomena", pojašnjava ravnateljica OŠ Dragutina Domjanića Karmen Hlad.

U gradu Zagrebu 100 škola od njih 111 provodi preporuku. Dva mjeseca nakon uvođenja pravila škole javljaju zanimljive trendove.

"Škole javljaju da se neka djeca ipak teško odvajaju od mobitela, pa na odmoru odlaze u WC da koriste mobitel, što izgleda i pokazuje kao ovisničko ponašanje", ističe zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.

Zbog toga se razmatra uvođenje sustava provjere dobi i roditeljskog pristanka za društvene mreže za mlađe od 15 godina. Podržava to i saborska zastupnica Marija Selak Raspudić, koja je prikupila 30 potpisa za pokretanje saborske rasprave – među njima i vladajućih.

"Djeca dok jedu gledaju u mobitel, vrište ako im se uzme mobitel iz ruke. Mi imamo ogroman problem, mi se s njime moramo hitno suočiti. Zato osjećam toliku strast jer se možemo i osobno povezati s ovom temom jer sam i majka", apelira Selak Raspudić.

Uznemirujuće predviđanje WHO-a

Ministarstvo znanosti i obrazovanja najavilo je da će uputiti na izmjenu Pravilnik o pedagoškim mjerama — koji je star deset godina i pisan u vrijeme prije ere aplikacija poput TikToka. Prema riječima posebne savjetnice ministra, Ivana Pavić Šimetin: "Zakon nije mjesto gdje se to propisuje, nego upravo ovaj Pravilnik o pedagoškim mjerama".

Na međunarodnom planu, već od 2018. godine u školama u Francuska vrijedi zabrana korištenja mobitela u osnovnim i srednjim školama. Slične mjere uvedene su u Nizozemska, dijelovima Italija, Belgija, Grčka, Latvija, Austrija, Švedska, a od 1. kolovoza i u Finska.

Prema istraživanju Institut za društveno istraživanje, ravnatelj Boris Jokić navodi sljedeće podatke:

42 % učenika smatra da digitalna tehnologija negativno utječe na njihovo učenje,

36 % smatra da to loše utječe na kvalitetu njihovog slobodnog vremena,

a oko 30 % vjeruje da ima negativan utjecaj na njihovo mentalno zdravlje.

Svjetska zdravstvena organizacija predviđa da će do 2050. godine svako drugo dijete biti slabovidno – upravo zbog pretjeranog korištenja mobitela. Sve navedeno dodatni je argument za zahtjeve za Zakonom o digitalnoj zaštiti djece.

