Od signala iz svemira do demonskih glasova: Ove zvukove s interneta nitko ne može objasniti

Internet je beskrajna arhiva ljudskog znanja, kreativnosti, ali i neobjašnjivih fenomena koji lede krv u žilama. Među najjezivije spadaju audio zapisi čije podrijetlo i svrha ostaju potpuna misterija.

Od zagonetnih signala iz dubina svemira do zastrašujućih zvukova iz oceanskih provalija, ovi zapisi desetljećima intrigiraju znanstvenike, teoretičare zavjera i obične korisnike, te nas ostavlja s pitanjem: "što to zapravo slušamo"?

Misteriji iz dubina oceana

Dubine oceana kriju tajne koje tek počinjemo otkrivati, a neki od najčudnijih zvukova ikad snimljenih dolaze upravo odande. Najpoznatiji među njima svakako je "Bloop", iznimno snažan, ultra-niskofrekventni zvuk koji je 1997. godine zabilježila američka Nacionalna uprava za oceane i atmosferu (NOAA).

Zvuk je bio toliko glasan da su ga uhvatili senzori udaljeni gotovo 5000 kilometara. Prvotna nagađanja išla su u smjeru golemog, neotkrivenog morskog stvorenja, većeg od bilo koje poznate životinje na Zemlji.

Iako je znanstvena zajednica kasnije zaključila da je "Bloop" vjerojatno zvuk pucanja i lomljenja divovskog ledenjaka, jeziva pomisao na nepoznato biće iz dubina i dalje golica maštu.

Slični zvukovi, poput onog nazvanog "Julie", predstavljaju još jedan zagonetni fenomen iz morskih dubina. Zabilježen 1999. godine, ovaj petnaestosekundni audio zapis opisuje se kao zastrašujući jecaj, čija je neobična priroda dodatno potaknula spekulacije o nepoznatim silama koje obitavaju u oceanima.

Još jedan od jezivih zvukova je "Vlak", koji zvuči kao struganje kotača po tračnicama, također se pripisuju antarktičkim santama leda koje stružu po morskom dnu. Pa ipak, to su samo utemeljene pretpostavke, a stvarna priroda ovih moćnih zvukova ostaje nepotvrđena.

Zagonetni signali iz etera i svemira

Nisu samo oceani izvor misterija. Radio valovi koji putuju zrakom i svemirom također nose svoje tajne.

UVB-76 - 'Zujalica'

Jedan od najdugovječnijih misterija je kratkovalna radio stanica UVB-76, poznatija kao "Zujalica". Od kasnih 1970-ih, ova stanica gotovo neprekidno emitira monotono zujanje.

Povremeno, zvuk se prekida, a glas na ruskom jeziku izgovara nizove brojeva i imena. Iako se vjeruje da stanica pripada ruskim oružanim snagama, njezina stvarna svrha nikada nije potvrđena.

Teorije sežu od vojne komunikacijske mreže do mjerenja promjena u ionosferi. Najstrašnija hipoteza jest da se radi o takozvanom "Mrtva ruka" signalu, dizajniranom da automatski pokrene nuklearni protunapad ako emitiranje ikada prestane.

Signal 'Wow!'

U noći 15. kolovoza 1977. godine, radio teleskop "Big Ear" Sveučilišta Ohio State zabilježio je snažan, uskopojasni radio signal iz smjera zviježđa Strijelca.

Signal je trajao 72 sekunde i bio je toliko neobičan da je astronom Jerry R. Ehman, tako što pregledavaju ispise, zaokružio anomaliju i pokraj nje napisao "Wow!".

Unatoč brojnim pokušajima, signal nikada više nije detektiran. Do danas ostaje jedan od najjačih kandidata za mogući signal izvanzemaljske inteligencije, zagonetka koja nas podsjeća da možda nismo sami u svemiru.

Najmisterioznija pjesma na internetu

Početkom osamdesetih, tinejdžer iz Njemačke imena Darius S. snimio je na kasetu pjesmu s radija. Pjesma u synth-pop/post-punk stilu, s monotonim muškim vokalom i pamtljivim gitarskim riffom, bila je jedina na kaseti koju nikada nije uspio identificirati. Godine 2007. njegova sestra objavila je isječak pjesme na internetu, te je pokrenula jednu od najvećih glazbenih potraga u povijesti interneta.

Tisuće korisnika s platformi poput Reddita i Discorda posvetile su nebrojene sate istraživanju, analizirajući pjevačev naglasak, opremu korištenu u pjesmi i arhive njemačkih radio postaja. Unatoč desetljećima truda, identitet benda i naziv pjesme, koju fanovi nazivaju "Like the Wind", ostaju potpuno nepoznati.

Priča je postala globalni fenomen, o kojem je pisao i časopis Rolling Stone, a predstavlja fascinantan primjer kolektivne potrage za odgovorom koji i dalje izmiče.

Ljudski glasovi koji lede krv u žilama

Možda najuznemirujući zapisi nisu oni nepoznatog podrijetla, već oni koji dokumentiraju stvarne ljudske tragedije. Snimke egzorcizama Anneliese Michel, mlade Njemice koja je preminula 1976. godine, spadaju među najstrašnije audio materijale dostupne na internetu.

Anneliese je patila od epilepsije i teških psihičkih problema, no njezina duboko religiozna obitelj vjerovala je da je opsjednuta demonima.

Tijekom deset mjeseci, dva svećenika izvela su na njoj 67 obreda egzorcizma, a mnoge od njih su snimili. Na tim se snimkama čuje kako Anneliese vrišti, laje i reži, govoreći različitim, izobličenim glasovima za koje su svećenici tvrdili da pripadaju demonima poput Lucifera, Kaina, pa čak i Hitlera.

Nakon njezine smrti od dehidracije i neishranjenosti, roditelji i svećenici osuđeni su za ubojstvo iz nehaja, a snimke su korištene kao dokaz na suđenju.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Kad ste zadnji put nekog nazvali? Sve više smo na mobitelu, a sve više je - telefoba