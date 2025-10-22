Najukletija mjesta u Hrvatskoj: Kažu da tamo duhovi nikada ne spavaju, biste li ih posjetili?

Hrvatska je zemlja poznata po sunčanoj obali, kristalno čistom moru i bogatoj povijesnoj baštini. No, iza slikovitih fasada srednjovjekovnih gradova i idiličnih otoka kriju se priče koje lede krv u žilama.

Od ukletih dvoraca i napuštenih sela do otoka s kojih se nitko ne vraća isti, Hrvatska nudi i mračniju stranu za sve ljubitelje paranormalnog.

Ovo su najjezivija mjesta na kojima, kako kažu legende, duhovi prošlosti nikada ne spavaju.

1. Kuća u Škrinjarima: Izazov koji se nitko ne usuđuje prihvatiti

Nedaleko od Zagreba, u malom selu Škrinjari, nalazi se vjerojatno najpoznatija ukleta kuća u Hrvatskoj. Izgrađena 1980-ih, kuća je brzo napuštena zbog niza neobjašnjivih i zastrašujućih događaja.

Legende koje je okružuju su brojne i jezive: neki kažu da je sagrađena na starom groblju, drugi spominju djevojčicu koja se utopila u bunaru na imanju, a treći pričaju o ženi čije je tijelo zazidano u temelje.

Posjetitelji i svjedoci prijavljivali su dječji plač, vriskove, neobične sjene i pojavu žene tamnog lica. Godinama stoji na prodaju po nerealno niskoj cijeni, a kruži priča da će je vlasnik pokloniti onome tko uspije u njoj prespavati. Do danas, nitko nije prihvatio izazov do kraja.

Foto: Borna Filic/pixsell

2. Dvorac Veliki Tabor: Vječni jecaji Veronike Desinićke

U srcu Hrvatskog zagorja uzdiže se Dvorac Veliki Tabor, dom jedne od najtragičnijih hrvatskih legendi. Priča govori o Fridriku Celjskom, sinu moćnog grofa Hermana II., koji se zaljubio u seosku djevojku Veroniku Desinićku.

Protiveći se toj vezi, grof je sina zatočio u kulu, a Veroniku optužio za vještičarenje. Iako je na suđenju oslobođena optužbi, Herman II. nije prihvatio presudu.

Naredio je da Veroniku utope u dvorištu dvorca, a njezino tijelo, kako legenda kaže, zazidaju u zidove jedne od kula. Posjetitelji i danas tvrde da se u hladnim, vjetrovitim noćima hodnicima Velikog Tabora šire Veronikini bolni jecaji i plač.

Foto: Shutterstock

3. Otok Lokrum: Prokletstvo protjeranih redovnika

Samo nekoliko stotina metara od dubrovačkih zidina nalazi se prekrasni, šumoviti otok Lokrum. No, idilična vanjština skriva mračnu kletvu.

U 11. stoljeću, benediktinski redovnici koji su stoljećima živjeli na otoku bili su prisiljeni napustiti ga. U svojoj posljednjoj noći, s upaljenim svijećama okrenutim naopako, tri puta su oplovili otok pjevajući kletvu: "Proklet bio svatko tko Lokrum uzme za osobno uživanje!"

Sudbina kasnijih vlasnika otoka bila je tragična. Od nadvojvode Maksimilijana Habsburškog, koji je strijeljan u Meksiku, do drugih plemića koji su gubili imetak, razum ili život, kletva kao da je svakoga sustigla.

Danas je otok park prirode, no lokalno stanovništvo i dalje upozorava posjetitelje da ga napuste prije zalaska sunca.

Foto: Grgo Jelavic/pixsell

4. Otok Daksa: Tihi svjedok masakra

U blizini Dubrovnika smjestio se i nenaseljeni otok Daksa, poznat kao "Otok duhova". Njegova mračna reputacija potječe iz listopada 1944. godine, kada su partizani nakon oslobođenja Dubrovnika na otoku bez suđenja pogubili između 48 i 53 istaknuta građanina, uključujući gradonačelnika i svećenike, pod optužbom za suradnju s nacistima.

Tijela su ostavljena nepokopana, a građanima je bilo zabranjeno doći po njih. Godinama kasnije, pronađene su masovne grobnice.

Ribari i pomorci izbjegavaju Daksu u širokom luku, jer se tvrdi da se s otoka čuju jauci i da duhovi pogubljenih vječno lutaju u potrazi za pravdom. Otok je bio na prodaju za manje od dva milijuna eura, no kupca nije pronašao.

Foto: Shutterstock

5. Sanatorij Brestovac: Šapat umrlih na Medvednici

Duboko u šumama Medvednice, iznad Zagreba, leže ruševine nekadašnjeg velebnog lječilišta za plućne bolesti. Sanatorij Brestovac, izgrađen iz ljubavi liječnika Milivoja Dežmana prema glumici Ljerki Šram, bio je utočište za brojne bolesnike.

Mnogi od njih nikada nisu napustili zdanje. Zatvoren 1968. godine, sanatorij je prepušten propadanju. Danas je popularno odredište za urbane istraživače i lovce na duhove, koji tvrde da se u napuštenim hodnicima mogu čuti šapati, koraci i osjetiti neobjašnjiva hladnoća - odjeci duša koje nikada nisu pronašle svoj mir.

Foto: Shutterstock

6. Jure Grando: Prvi europski vampir iz Kringe

Istarsko selo Kringa dom je legende o Juri Grandu Aliloviću, čovjeku zabilježenom kao prvi europski vampir čije je ime i priča dokumentirana.

Preminuo je 1656., no ubrzo nakon pokopa počeo je terorizirati svoje sumještane. Noću bi lutao selom i kucao na vrata; u kući na čija bi vrata pokucao, netko bi uskoro umro.

Posjećivao je i svoju udovicu, koja ga je opisala kao nasmijanog leša koji dahće. Nakon 16 godina terora, seljani su, predvođeni svećenikom, iskopali njegov grob, pronašli savršeno očuvano tijelo i odrubili mu glavu, čime je užas konačno prekinut.

Foto: Srecko Niketic/pixsell

7. Dvorac Prandau-Normann: Duh koji traži pravdu

Veličanstveni dvorac u Valpovu bio je poprište neobičnog susreta u 19. stoljeću. Pukovnik carske vojske imenom Kuschmann požalio se vlasniku dvorca, barunu Prandauu, da ga noću opsjeda duh djevojke u bijelom.

Duh mu je otkrio da je ubijena stoljećima ranije i bačena između kapelice i ledenice te da neće imati mira dok njezini ostaci ne budu dostojno pokopani.

Barun je naredio iskapanje na navedenom mjestu i, na opće čuđenje, pronađen je ženski kostur. Vjeruje se da su to bili ostaci hrabre Katarine, koja je branila utvrdu od Turaka. Nakon pokopa, Bijela Dama više nikada nije viđena.

Foto: Shutterstock

8. Tunel Grič: Odjeci prošlosti ispod Zagreba

Nekadašnje ratno sklonište i javni prolaz, tunel Grič koji povezuje Mesničku i Radićevu ulicu, obavijen je mračnim folklorom. Posjetitelji često prijavljuju iznenadne padove temperature, jezive šapate koji kao da dopiru iz samih zidova i osjećaj da ih netko promatra iz tame.

Je li to samo jeka burne zagrebačke povijesti ili nešto više vreba u sjenama ispod Gornjeg grada?

Foto: Luka Stanzl/pixsell

9. Napušteno selo Dvigrad: Zaboravljeni grad duhova

Skriven u srcu Istre, Dvigrad je srednjovjekovni grad koji je u 17. stoljeću napušten zbog kuge i rata. Danas su od njega ostale samo ruševine kamenih kuća i zarasle ulice, čime stvaraju savršenu kulisu za priče o duhovima.

Lokalna legenda kaže da duh plemkinje Mare, koja je izdana, još uvijek čuva svoje izgubljeno blago zakopano negdje ispod ruševina. U sumrak, tišinu narušava samo vjetar, a atmosfera postaje uistinu sablasna.

Foto: Shutterstock

10. Dvorac Trakošćan: Gotička jeza i duh Julije

Jedan od najljepših hrvatskih dvoraca, Trakošćan, okružen gustom šumom i maglovitim jezerom, ima i svoju paranormalnu stranu.

Legenda govori o duhu Julije Drašković, plemkinje čija prisutnost navodno još uvijek ispunjava dvorac. Posjetitelji su prijavljivali osjećaj iznenadne hladnoće, treperenje svjetala i tihe šapate u praznim sobama, što Trakošćanu daje reputaciju mjesta gdje se povijest i onostrano isprepliću.

Foto: Shutterstock

11. Autocesta kod Nove Gradiške

Podzemne vode, magnetska polja ili neke daleko mračnije sile, navodno, djeluju na dionici autoceste Zagreb - Slavonski Brod, kod Nove Gradiške. Vozači se redovito žale da upravo na tom mjestu doživljavaju nevjerojatne stvari, poput gašenja radija, osjećaja paralize, gubitka koncentracije i doživljaja kao da im neka sila vuče automobil na drugu stranu ceste.

Neki od vozača doživjeli su i halucinacije ili možda susrete s duhovima, a jednom prigodom jedan je vozač zaustavio automobil jer je vidio bebu na jastuku nasred ceste.

Kad joj je prišao, jednostavno je nestala. Na mjestu na kojem su život izgubili Toše Proeski i Dolores Lambaša, mnogi su putnici ostavili svoje život, a drugi ponovno pričaju o crnoj prikazi koja se pojavljuje na cesti i nestaje u retrovizoru.

Foto: Ivica Galovic/pixsell

12. Tunel Učka

Od početka 1988. godine stanovnici Istre i Hrvatskog primorja bili su opsjednuti tajanstvenom ženom u crnom. U svjedočenjima s mjesta događaja reporteri su se pozivali na medicinsko osoblje Stanice za hitnu pomoć u Pazinu.

Navodno su i oni vidjeli misterioznu neznanku. Zaustavljala je automobile koji su prolazili kod tunela Učka. U razgovoru s vozačima proricala im je sudbinu, a potom bi tajanstveno nestajala iz automobila.

Čak je i talijanska televizija snimila dokumentarac o ovoj pojavi, a kasnija nagađanja upućivala su na šizofrenu dvadesetogodišnjakinju iz Istre koja je lunjala uz cestu. U svakom slučaju, s gradnjom tunela kroz Učku, fatalnoj tajnovitoj crnki gubi se svaki trag.