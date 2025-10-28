Hrvati, jeste li spremni? Čak 130.000 radnih mjesta uskoro će biti potpuno drukčije

Hrvati dugo studiraju, a jesu li spremni na promjene koje nosi tržište rada? Zbog zelenih tehnologija čak 130 tisuća radnih mjesta u idućih pet godina će biti potpuno drukčije. Prije sedam godina završila je građevinski fakultet. Danas, s 32 godine, jedna je od dvije žene na visokoj poziciji tvornice betona u Zagrebu.

"Ja imam vrlo pozitivno iskustvo zato što se u mojoj struci ključnu ulogu imaju kompetencije, profesionalni doprinos i predanost poslu", kaže Klaudija Jurišić Vukušić.

No, iako imamo sve veći broj sveučilišta i diplomskih programa, Hrvatska i dalje zaostaje za zemljama EU. Na dnu smo po obrazovanju mladih do 34 godine. Tek svaki treći ima završen fakultet, a problem je što je dio njih na burzi rada.

Treba ponuditi veće plaće

"Moramo reći da je ukupna brojka nezaposlenih osoba danas negdje oko 77 tisuća i od tog broja 16 tisuća nezaposlenih je visoko obrazovanih osoba", rekao je Ante Lončar, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Poslodavci napominju - želi li Hrvatska visoko obrazovane zadržati u zemlji država mora ponuditi bolje plaće, porezno ih rasteretiti i ponuditi profesionalni napredak.

"Da bismo nešto tako postigli moramo imati izuzetno otporan elektroergentski sustav i konkurente troškove energenata. Nažalost, u zadnje dvije-tri godine oko 12 do 13 posto viši u odnosu na slične kompanije u EU. Nije dovoljno graditi kroz obrazovni sustav nego ćemo morati značajno investirati da bi ti visoko obrazovani imali gdje raditi jednog dana", smatra Hrvoje Stojić, glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca.

Iseljenici se vraćaju u zemlju

Iz ministarstva rada ipak tvrde da se iseljenici vraćaju u zemlju, a država je kroz mjere pripravništva od 2016. godine isplatila više od 180 milijuna eura za 21 tisuću mladih.

"Prvo je to bilo pretprošle godine 10 tisuća građana po podacima DZS-a, sad je već to 13 tisuća i taj rast plaća je omogućio da se mladi sve više zadržavaju, radni uvjeti su kvalitetniji i više vodimo računa i o samoj kvaliteti života", kaže Ivan Vidiš, državni tajnik u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike.

Prvi smo u Europi uveli zelena i digitalna radna mjesta zbog kojih će, tvrde iz ministarstva rada, oko 130 tisuća radnika u Hrvatskoj do 2030. godine doživjeti promjenu. To je i temelj ove zagrebačke tvrtke.

"U Hrvatskoj ima dovoljno izazova i prilika za one koji su voljni naučiti raditi i napredovati samo je ključ uspjeha u tome koliko su naši mladi stručnjaci otvoreni prema međusobnoj suradnji i usvajanju novih znanja", dodaje Klaudija.

Ipak, ne pronađe li Hrvatska do 2030. način da zadrži mlade i motivira ih na studij mogla bi ostati zemlja u kojoj se više cijeni diploma iz inozemstva nego - ona domaća.