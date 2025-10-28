Melissa već uzela tri života: 'Uz sve probleme koje imamo, ako dođe - umrijet ćemo'

JURI PREMA JAMAJCI /

Najjača oluja na svijetu ove godine juri prema Jamajci. Uragan pete kategorije Melissa, s vjetrovima koji pušu 280 kilometara na sat, približava se kopnu prijeteći poplavama i olujnim udarima. Vlasti su izdale hitne naredbe za evakuaciju, dok su prema podacima UNICEF-a, već tri osobe poginule, a jedna je ozlijeđena. Evakuiran je i američki zatvor Guantanamo. Nakon Jamajke, Melissa će svoj put nastaviti prema jugoistočnoj Kubi i Bahamima.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Ako uragan pogodi, gotovi smo. Dođe li uz sve probleme koje već imamo, jednostavno ćemo umrijeti. Moja djeca, moja supruga i moja obitelj su negdje drugdje, nemamo što jesti da bismo preživjeli. Dodatno pogoršava problem bandita koji pucaju cijeli dan - nema drugog izlaza osim umrijeti", kaže Fortune Vial.

Najjači udar uragana Melisse upravo dolazi. Ulice su puste, građani evakuirani ili u skloništima, čekaju da prođe najjača oluja koja ikad pogodila zemlju.