Hrvate čekaju strože kazne! Prvi čovjek prometne policije otkrio za koje prekršaje

Nevjerojatan prizor sinoć na cesti Solin - Klis. Iako je na brzoj cesti zabranjeno voziti se romobilom, policija je dobila dojavu kako se upravo 24-godišnji vozač tim pravcem vozi električnim romobilom.

Policija ga je zaustavila neposredno prije tunela Mravinci gdje mu je uručena kazna od 190 eura i to zbog dva prometna prekršaja. Privremeno su mu oduzeli i romobil. Inače, u prvih šest mjeseci ove godine zabilježeno je 257 nesreća s romobilima, što je tri puta više nego lani.

Upravo to je i razlog što policija ima nove prijedloge kada je u pitanju promet. U planu su izmjene Zakona, a čekaju li Hrvate još veće kazne doznala je reporterka RTL-a Danas Ivana Ivanda Rožić u razgovoru s voditeljem Službe za sigurnost cestovnog prometa Ravnateljstva policije Josipom Mataijom.

Romobilist je dobio 190 eura kazne i privremeno oduzimanje romobila. Je li to dovoljno?

Što reći. Mlada osoba je upravljala romobilom gdje ne bi smjela, odnosno prijevoznim sredstvom kojim nije smio sudjelovali na prometnici. Ono nije kategorizirano i ne smije biti na cesti. Vozač je napravio sve ono što nije trebao. Ovom prilikom apeliram na sve ostale da to ne rade. A kazna je takva kakva je.

U budućnosti bi ona trebala biti veća?

Upravo zato je osnovana radna skupina i razmatramo određene odredbe jer smo vidjeli da očito novčane kazne nisu dovoljne jer ne rade ono što bi trebale, ne odvraćaju vozače i druge sudionike u prometu od prekršaja. Na to ćemo se bazirati, da povisimo kazne za prekršaje koje smatramo da su ključni za sigurnost cestovnog prometa.

Koliko bi se povisile kazne?

U ovom trenutku još radna skupina radi na tome i ne bih licitirao s iznosom, ali definitivno će biti puno veće. Sada zakon predviđa da je kazna duplo manja ako ju platite u roku od tri dana. Razmatramo da ćemo povećati kaznu za ovu situaciju, kada netko vozi romobil koje ne smije voziti, ali i za prekršaje koji uključuju nepropisno korištenje mobitela, sigurnosnog pojasa, nepropisan prijevoz djece, ali i kaznu za nekorištenje kacige na električnim romobilima. Očito kazna od 30 eura, odnosno 15 ako ju platite u tri dana, nije destimulirajuća za vozače.

Vezano uz romobile, zanimljiv je prijedlog da tko god kupi romobil djetetu mlađem od 14 godina može odgovarati. Kako će to funkcionirati?

Morali smo se odlučiti za taj potez jer očito da odrasli nedovoljno razmišljaju o tome. Naravno, dijete će tražiti romobil, to je njemu igračka. Međutim odrasli moraju razmišljati da to nije igračka nego opasno prijevozno sredstvo. Uvest ćemo kaznu koju za sad nemamo za odrasle osobe, nije bitno jesu li to roditelji, bake ili djedovi, kumovi, za onoga tko omogući djeci upravljanje romobilima. Dijete ne može samo kupiti romobil i mora ga nabaviti netko odrastao.

Hoće li tu biti prostora za manipulaciju?

Vjerujem da neće. Mi ćemo jednostavno to dokazati i vidjeti tko je to omogućio.

Posebno je u tom prijedlogu spomenuto i opasno parkiranje i prelazak preko crvenog svjetla, što se često događa?

Da, idemo malo podići te kazne jer većina kazni za nepropisno parkiranje iznosi 30 eura. Praktički vam je bolje nekad nepropisno parkirati nego platiti parkirno mjesto ili garažu. I tu ćemo odvojiti taj prekršaj. Neće svako parkiranje biti jednako kažnjivo, odnosno tamo gdje procijenimo da je to opasno, primjerice zaustavljanje na prometnoj traci ili raskrižju, na obilježenom pješačkom prijelazu, te ćemo kazne poprilično dignuti.

Policija u srijedu planira veliku akciju, dignut će se i dronovi. Na kojim sve prometnicama i kako će to izgledati?

Ovo je prvi put da koristimo dronove za to. Uvest ćemo ih i za kažnjavanje počinitelje prometnih prekršaja, kontrolirat ćemo nepropisno korištenje mobitela, sigurnosnog pojasa, pretjecanje, skretanje, prolazak kroz crveno. Dronovi će biti na području cijele Hrvatske.

Jeste li isprobali kako sve to funkcionira?

Vidi se dobro, ima i video zapis i iz njega se može napraviti fotografija. Oni su dovoljni za sankcioniranje počinitelja prometnih prekršaja. Malo se modernizirano i idemo u korak s vremenom.

