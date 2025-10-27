PA GDJE MU JE PAMET?! /

Nevjerojatne scene kod Splita: Usred noći romobilom se vozio po brzoj cesti

Nevjerojatne scene kod Splita: Usred noći romobilom se vozio po brzoj cesti
×
Foto: Screenshot Youtube

Prometni stručnjaci upozoravaju već mjesecima da moderni i naoko bezazleni električni romobili postali su smrt na kotačima

27.10.2025.
6:59
danas.hr
Screenshot Youtube
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nevjerojatna snimka iz Dalmacije. Na dionici brze ceste između Solina i Dugopolja usred noći netko se vozio električnim romobil. Ne trebamo ni spomenuti koliko ta vožnja na toj dionici može ugroziti sve u prometu. 

Takva vožnja nije samo opasna, već i strogo zabranjena, brze ceste smiju koristiti isključivo motornim vozilima koja mogu sigurno sudjelovati u prometu pri većim brzinama, piše Dalmacija danas koja je i objavila ovu snimku sulude vožnje brzom cestom.

Prometni stručnjaci upozoravaju već mjesecima da moderni i naoko bezazleni električni romobili postali su smrt na kotačima te da ih oni koji ih koriste olako shvaćaju. 

Također i policija neprestano upozorava građane da poštuju prometne propise i koriste romobile isključivo na površinama gdje je to dopušteno, ali čini se da neke za propise nije briga No očito to još nekim i dalje nije jasno. 

POGLEDAJTE VIDEO: Sve je više nesreća s romobilima: Liječnik otkrio koji dijelovi tijela najviše stradaju

RomobilBrza CestaSplit
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PA GDJE MU JE PAMET?! /
Nevjerojatne scene kod Splita: Usred noći romobilom se vozio po brzoj cesti