Nevjerojatne scene kod Splita: Usred noći romobilom se vozio po brzoj cesti

Nevjerojatna snimka iz Dalmacije. Na dionici brze ceste između Solina i Dugopolja usred noći netko se vozio električnim romobil. Ne trebamo ni spomenuti koliko ta vožnja na toj dionici može ugroziti sve u prometu.

Takva vožnja nije samo opasna, već i strogo zabranjena, brze ceste smiju koristiti isključivo motornim vozilima koja mogu sigurno sudjelovati u prometu pri većim brzinama, piše Dalmacija danas koja je i objavila ovu snimku sulude vožnje brzom cestom.

Prometni stručnjaci upozoravaju već mjesecima da moderni i naoko bezazleni električni romobili postali su smrt na kotačima te da ih oni koji ih koriste olako shvaćaju.

Također i policija neprestano upozorava građane da poštuju prometne propise i koriste romobile isključivo na površinama gdje je to dopušteno, ali čini se da neke za propise nije briga No očito to još nekim i dalje nije jasno.

