Sprema se velika akcija hrvatske policije: Bit će posvuda policajaca, evo što će snimati

S ciljem povećanja sigurnosti prometa na cestama i smanjenja posljedica prometnih nesreća, policija će ove srijede od 10 do 16 sati na području cijele Hrvatske provesti preventivno-represivnu akcija nadzora prometa, u kojoj će sudjelovati maksimalan broj policajaca sa svom raspoloživom opremom, uključujući i bespilotne letjelice kojima će upravljati posebno osposobljeni službenici.

Iz policije najavljuju da će tijekom akcije posebnu pozornost usmjeriti na sankcioniranje nepropisne brzine, vožnje pod utjecajem alkohola i droga, nekorištenja sigurnosnog pojasa i dječje sjedalice te nepropisne uporabe mobitela.

Pomoću dronova, između ostalog, utvrđivat će se i prekršaji poput:

nekorištenja sigurnosnog pojasa,

nepropisne uporabe mobitela,

prolaska kroz crveno svjetlo,

nepropisnog pretjecanja,

nepoštivanja prometnih znakova i dr.

Nadzor će biti usmjeren i na vozače mopeda i motocikla, napominju iz policije.

Od početka godine bilježimo 11,8 posto više prometnih nesreća sa smrtno stradalim osobama. Od siječnja je u prometnim nesrećama poginulo 228 osoba, što je 24 više nego u istom razdoblju lani.

Policija stoga poziva sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje i dosljedno poštivanje prometnih propisa, kako bi se zaštitio svaki život na cestama.

