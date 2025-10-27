DIŽU DRONOVE /

Sprema se velika akcija hrvatske policije: Bit će posvuda policajaca, evo što će snimati

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Policija poziva sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje i dosljedno poštivanje prometnih propisa kako bi se zaštitio svaki život na cestama

27.10.2025.
15:35
Dunja Stanković
Sanjin Strukic/pixsell
S ciljem povećanja sigurnosti prometa na cestama i smanjenja posljedica prometnih nesreća, policija će ove srijede od 10 do 16 sati na području cijele Hrvatske provesti preventivno-represivnu akcija nadzora prometa, u kojoj će sudjelovati maksimalan broj policajaca sa svom raspoloživom opremom, uključujući i bespilotne letjelice kojima će upravljati posebno osposobljeni službenici. 

Iz policije najavljuju da će tijekom akcije posebnu pozornost usmjeriti na sankcioniranje nepropisne brzine, vožnje pod utjecajem alkohola i droga, nekorištenja sigurnosnog pojasa i dječje sjedalice te nepropisne uporabe mobitela. 

Pomoću dronova, između ostalog, utvrđivat će se i prekršaji poput: 

  • nekorištenja sigurnosnog pojasa,
  • nepropisne uporabe mobitela,
  • prolaska kroz crveno svjetlo,
  • nepropisnog pretjecanja,
  • nepoštivanja prometnih znakova i dr.

Nadzor će biti usmjeren i na vozače mopeda i motocikla, napominju iz policije. 

Od početka godine bilježimo 11,8 posto više prometnih nesreća sa smrtno stradalim osobama. Od siječnja je u prometnim nesrećama poginulo 228 osoba, što je 24 više nego u istom razdoblju lani. 

Policija stoga poziva sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje i dosljedno poštivanje prometnih propisa, kako bi se zaštitio svaki život na cestama. 

