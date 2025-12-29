Chappell Roan se ispričala fanovima nakon kritika zbog počasti Brigitte Bardot
Fanovi su brzo reagirali i podsjetili je na problematične izjave Bardot
Američka pjevačica Chappell Roan (27), poznata po hitu "Pink Pony Club", našla se na udaru kritika nakon što je odala počast preminuloj francuskoj glumici Brigitte Bardot (91). Roan je na Instagramu napisala: "Bila je moja inspiracija za pjesmu 'Red Wine Supernova'. Počivajte u miru, gospođo Bardot", ne znajući za kontroverze povezane s Bardot.
Lavina kritika
Njezina objava brzo je izazvala negativne reakcije. Pratitelji su je podsjetili da je Bardot bila uključena u kontroverze, poput javnih osuda pokreta #MeToo, višestrukih kazni zbog poticanja rasne mržnje i izgovaranja homofobnih uvreda, prenosi BBC.
Brza reakcija i isprika
Nakon što je kritika postala intenzivna, Chappell Roan se oglasila putem Instagram Storyja: "Nisam znala za sve te lude stvari za koje se gospođa Bardot zalagala". Pjevačica je time istaknula da nije bila upoznata s problematičnim stavovima francuske glumice te se željela distancirati od njih.
Roan je poručila kako je njen cilj bio odati poštovanje umjetničkom utjecaju Bardot, a ne promicati bilo kakve negativne stavove.
