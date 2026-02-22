Trump poslao brod USNS Mercy prema Grenlandu, znakovito objavio: 'Na putu je!!!'

Amerićki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da šalje bolnički brod na Grenland, arktički otok i danski teritorij koji je želio steći.

"U suradnji s fantastičnim guvernerom Louisiane, Jeffom Landryjem, poslat ćemo sjajan bolnički brod na Grenland kako bismo se brinuli o mnogim ljudima koji su bolesni, a o kojima se tamo ne brine. Na putu je!!!", objavio je predsjednik na društvenim mrežama uz ilustraciju pomorskog bolničkog broda USNS Mercy.

Nije jasno na što je Trump mislio u svojoj objavi. Grenland i Danska imaju besplatne, nacionalizirane zdravstvene sustave, objavio je CNN koji je od Bijele kuće zatražio više detalja, a obratili su se i danskom veleposlanstvu u Washingtonu, Landryjevom uredu, danskoj vladi i parlamentu Grenlanda.

Pentagon je pitanja uputio američkom Sjevernom zapovjedništvu, koje je pak pitanja uputilo američkoj mornarici. Mornarica nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

Izaslanik za Grenland 'ponosan'

Landry, kojeg je Trump u prosincu imenovao za posebnog izaslanika za Grenland, na društvenim mrežama je rekao da je "ponosan što surađuje" s Trumpom na "ovom važnom pitanju".

Američka mornarica ima dva mobilna bolnička broda, USNS Mercy i USNS Comfort, koji podržavaju trupe tijekom raspoređivanja i pružaju usluge za američke operacije pomoći u katastrofama i humanitarne operacije. Tijekom vrhunca pandemije Covid-19 2020. godine, mornarica je rasporedila USNS Comfort u New York City, epicentar izbijanja virusa u Sjedinjenim Državama.

Trumpova objava dolazi mjesec dana nakon što su njegovi eskalirani napori za dobivanje Grenlanda potresli europske saveznike, ustvrdivši da se SAD neće zadovoljiti ničim manjim od potpune kontrole nad zemljom.

Krajem siječnja Trump je najavio "okvir budućeg sporazuma" o Grenlandu sa šefom NATO-a, ali njegov kontinuirani interes za arktički otok postavlja pitanja o suverenitetu Grenlanda.

Ideja o američkom vodstvu potresla je Grenlanđane, uključujući i tamošnjeg komunalnog inženjera Ludviga Petersena.

Prethodno je za CNN rekao da njegova glavna averzija prema američkoj kontroli proizlazi iz pitanja privatnog zdravstva

"Ne sviđa mi se ideja da postanem dio Amerike", rekao je i nastavio: "Moja glavna briga je sva ova privatizacija zdravstva i obrazovanja. To nije nešto na što smo navikli."

POGLEDAJTE VIDEO