Američka tajna služba ubila muškarca koji je pokušao ući na Trumpovo imanje: Nosio je sačmaricu?

Američka tajna služba objavila je da je usmrtila muškarca koji je pokušao nezakonito ući na imanje Donalda Trumpa u Mar-a-Lagu na Floridi, javlja Sky News. Incident se dogodio oko 7.30 sati po hrvatskom vremenu.

Tajna služba priopćila je da je muškarac koji je upucan i ubijen pokušao nezakonito ući u osigurani perimetar Trumpova odmarališta Mar-a-Lago u West Palm Beachu na Floridi.

Muškarac je uočen kod sjevernog ulaza na posjed Mar-a-Lago, a nosio je nešto što je izgledalo kao sačmarica i kanister s gorivom, priopćila je Tajna služba.

Agenti Američke tajne službe i policijski službenici ispalili su hice na muškarca. Nitko iz Američke tajne službe ni iz PBSO-a nije ozlijeđen. Tajna služba navela je da je muškarac koji je upucan i ubijen bio u svojim dvadesetima. Njegov identitet neće biti objavljen dok se ne obavijeste članovi obitelji.

Trump bio u Bijeloj kući

Pozadina te osobe, njezine radnje, mogući motiv te uporaba sile predmet su istrage FBI-ja, Američke tajne službe i Ureda šerifa okruga Palm Beach. Iako Donald Trump često provodi vikende u svom odmaralištu na Floridi, u vrijeme incidenta nalazio se u Bijeloj kući.

„U trenutku incidenta na lokaciji nije bilo osoba pod zaštitom Tajne službe“, navodi se u priopćenju. Predsjednikova supruga, Melania Trump, također je bila s njim u Bijeloj kući u subotu navečer.

