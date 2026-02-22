Danci prozreli Trumpa, procurile informacije o bolničkom brodu: 'Situacija može eskalirati'

Grenland je i dalje na umu američkog predsjednika Donalda Trumpa. To je postalo jasno nakon što je u subotu napisao da će poslati bolnički brod na Grenland, piše portal danske državne televizije.

"Ovo nije nešto što će jednostavno nestati. Iako možda osjećamo da se sve sada odvija nešto mirnijim tijekom, situacija može ponovno eskalirati, tako da kriza nije nužno završena", izvijestio je Jakob Krogh, dopisnik iz SAD-a.

Donald Trump u objavi koju je podijelio na svojoj društvenoj mreži Truth Social piše da će, u suradnji s guvernerom Louisiane Jeffom Landryjem, poslati veliki bolnički brod na Grenland kako bi se "pobrinuli za mnoge ljude koji su bolesni i o kojima se ne vodi briga". Jeff Landry, koji je ujedno i posebni američki izaslanik za Grenland, podijelio je Trumpovu objavu te mu se u njoj i zahvalio.

Podsjetimo, sve je počelo u subotu navečer viješću da je Dansko arktičko zapovjedništvo helikopterom Seahawk evakuiralo člana posade američke podmornice koji je zatražio hitnu medicinsku u grenlandskim vodama, sedam nautičkih milja od glavnog grada Grenlanda Nuuka.

Danski ministar obrane: Ne znamo ništa o bolničkom brodu

Mnogo toga u vezi Trumpovog poteza ostaje nejasno, ističe dopisnik danske televizije. "Ne znamo zašto Donald Trump sada objavljuje ovu poruku. Ne znamo što time želi reći. Ne znamo postoji li doista bolnički brod na putu prema Grenlandu", kaže Jakob Krogh.

Ministar obrane Troels Lund Poulsen kaže da Danska nema nikakvih saznanja o bolničkom brodu koji je na putu prema Grenlandu. Istodobno ističe da grenlandsko stanovništvo prima zdravstvenu skrb koja mu je potrebna.

"Nema potrebe za posebnim zdravstvenim mjerama u Grenlandu. Grenlandska vlada već se danas brine o tome, a Kraljevina Danska ako za to bude potrebe", kaže ministar.

Inače, američka ratna mornarica ima dva bolnička broda: USNS Mercy i USNS Comfort. Prema podacima Marine Traffic, USNS Mercy trenutačno je usidren u brodogradilištu u američkom gradu Mobileu. Prema Vesselfinderu, USNS Comfort također je bio usidren u Mobileu prije 17 dana.

Unfortunately, both hospital ships - USNS Mercy and Comfort - are in the shipyard in Mobile, Alabama. pic.twitter.com/9VE1QZ7pck — Sal Mercogliano (WGOW Shipping) 🚢⚓🐪🚒🏴‍☠️ (@mercoglianos) February 22, 2026

Dana 23. siječnja brodogradilište Alabama Shipyard u Mobileu, Alabama, podijelilo je fotografiju dvaju brodova koji su bili usidreni jedan pokraj drugoga radi obnove.

Sigurnosni dopisnik: Trump nije odustao

Trumpov interes za Grenland i dalje postoji, upozorava Matias Seidelin, dopisnik za obrambenu i sigurnosnu politiku specijaliziranog medija Olfi.

Govoreći za emisiju P1 Morgen, Seidelin ističe kako je riječ o poruci s jasnom političkom pozadinom. "Radi se o tome da Trump pokazuje kako je i dalje prisutan. Ako se ne krene putem njegove ideje da SAD treba preuzeti Grenland, povremeno će se pojaviti ovakve poruke kao podsjetnik da je i dalje tu, i da i dalje želi Grenland", rekao je.

Seidelin je početkom mjeseca sudjelovao na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji, gdje je razgovarao s više osoba bliskih Trumpovoj administraciji. Prema njegovim riječima, i oni potvrđuju da interes za Grenland ostaje aktualan.

Ipak, dodaje kako je teško pronaći stvarni smisao u Trumpovoj tvrdnji da bi američki bolnički brod trebao pomoći “brojnim bolesnima” u Grenlandu. Grenland, naime, već ima organiziran javni zdravstveni sustav. "No, možda poanta uopće nije u zdravstvenoj pomoći. Moguće je da je cilj upravo to da danas razgovaramo o toj temi, kako bi se pitanje Grenlanda ponovno vratilo u fokus", kaže Seidelin.

Unatoč nejasnoćama oko same objave i eventualnog slanja broda, Seidelin upozorava da cijelu situaciju ne treba podcijeniti. "Ovo nije tema koja će sama od sebe nestati. Bez obzira na trenutačni ton, treba je shvatiti ozbiljno", poručuje sigurnosni dopisnik.

