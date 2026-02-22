Lov na blago u Zagrebu: Pogledajte zašto kolekcionari ne propuštaju nedjeljno jutro na Britancu

Zovu ga Ilički ili Mali plac i dio je neodoljivog zagrebačkog šarma u nedjelju kada se Britanski trg transportira u neka davna vremena. Od ranog jutra drvene klupe pune se starinama – red vinil-ploča, red starih igračaka, red porculana.

Svake nedjelje Mali plac ciljano je mjesto i za lovce na antikvitete, a rado će svratiti i kolekcionari jer se u mnoštvu čudesa katkad zavuče i vrijedan predmet prekriven patinom vremena.

To je jedno od najšarenijih i najveselijih mjesta Zagreba u nedjeljno prijepodne, a mnogi ga ritualno obilaze i ne preskaču.

Ima tu i nakita, retro namještaja, starih razglednica. Izlagači se rado cjenkaju, ne smeta ni ako netko uzme predmet u ruke pa ga prevrće prije nego se odluči za ponudu. Kako je izgledalo ove nedjelje, pogledajte u galeriji – možda vam za oko zapne nešto vrijedno.