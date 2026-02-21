Donosimo radno vrijeme trgovina ove nedjelje: Evo gdje možete u šoping
Donosimo detaljan popis kako će trgovine, pekare i trgovački centri raditi ove nedjelje i gdje možete otići u nabavku
Zbog izmjena Zakona o trgovini, trgovci u Hrvatskoj mogu odabrati samo 16 radnih nedjelja u godini. Neki su odlučili otvoriti svoja vrata, dok će drugi biti zatvoreni.
TRGOVINE
KONZUM - Sve informacije o radnom vremenu Konzumovih trgovina pogledajte OVDJE
LIDL - Popis trgovina koje rade pogledajte OVDJE
TOMMY - Popis prodavaonica koje su otvorene ovu nedjelju pogledajte OVDJE
KAUFLAND - Trgovine će ove nedjelje biti zatvorene.
SPAR I INTERSPAR - Detaljan popis trgovina koje će biti otvorene možete pogledati OVDJE
PLODINE - Popis trgovina Plodina koji će raditi ove nedjelje može pronaći OVDJE
EUROSPIN - Eurospin će biti otvoren samo na nekim lokacijama. Koje su to i njihovo točno radno vrijeme provjerite OVDJE
STUDENAC - Neki će dućani i ove nedjelje biti na usluzi svojim kupcima. Je li i vaša trgovina na popisu, provjerite OVDJE
PEKARNICE
MLINAR - Na svojim stranicama objavili su detaljan popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje. Popis možete pogledati OVDJE
DUBRAVICA - Popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje pogledajte OVDJE
PAN PEK - Popis prodavaonica koje rade ove nedjelje pogledajte OVDJE
TRGOVAČKI CENTRI
Zagreb
ARENA CENTAR - Trgovine Arena Centra bit će zatvorene ove nedjelje.
CITY CENTER ONE - Ove nedjelje ne raditi niti City Centar one West, niti City Centar one East.
Split
JOKER - Ove nedjelje trgovački centar Joker ne radi.
MALL OF SPLIT - Trgovački centar ne radi ove nedjelje.
Rijeka
TOWER CENTAR RIJEKA - U veljači 2026. sve su nedjelje neradne.
ZTC - ZTC Rijeka ove nedjelje ne radi.
Osijek
MALL OSIJEK - Trgovački centar ne radi ove nedjelje.
PORTANOVA - Portanova ne radi ove nedjelje.
