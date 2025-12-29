Kako smo zaboravili na gubu? Skorin: 'Očita stihija, vlada kaos'

KATASTROFALNA NEBRIGA /

Baš je guba kako smo svi brzo zaboravili gubu. Vijest od dva dana i - aj bok. Slučaj gube kod nepalskog radnika koji već dvije godine živi u Splitu otkriven je prije dva tjedna. Osim što je bacio dodatnu stigmu na ionaku stigmatizranu skupinu naših novih sugrađana, razotkrio je i katastrofalnu nebrigu za njihove temeljne medicinske probleme. Samo 40 posto stranih radnika u Zagrebu ima obiteljskog liječnika, objavili su potom iz Zavoda Andrija Štampar. Danas iz HZZO-a za Direkt odgovaraju kako na razini Hrvatske oko 60 posto stranih radnika ima obiteljskog liječnika. 40 ili 60, svejedno, očito se stihijski pristupa ovome. Pa smo pitali predsjednicu Koordinacije da nam malo pojasni kako to stvarno izgleda u praksi.

"S pacijentima iz Nepala, Indije, Pakistana s njima je teže. Mnogi ne govore dobro ni engleski jezik, a kamo li hrvatski. Kad dođu, a dođu kad je nešto akutno, pa se borimo nogama i rukama. Oni doista ne znaju, takav je dojam, svoja zdravstvena prava", kaže Nataša Ban Toskić, predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine.

