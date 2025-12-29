Gala večer u Dubaiju otkrila tko je obilježio godinu

svjetska imena /

Napadač PSG-a i francuske reprezentacije Ousmane Dembélé proglašen je najboljim igračem godine na dodjeli Globe Soccer Awards u Dubaiju, ispred Mbappéa, Raphinhe i Laminea Yamala. Pariški klub dominirao je večeri sa čak šest osvojenih nagrada, uključujući priznanja za najboljeg trenera (Luis Enrique), klub godine i sportskog direktora (Luis Campos), čime je potvrđena nova, kolektivna filozofija PSG-a. A za što je Novak Djoković dobio nagradu pogledajte u videu.