svjetska imena

Gala večer u Dubaiju otkrila tko je obilježio godinu

Napadač PSG-a i francuske reprezentacije Ousmane Dembélé proglašen je najboljim igračem godine na dodjeli Globe Soccer Awards u Dubaiju, ispred Mbappéa, Raphinhe i Laminea Yamala. Pariški klub dominirao je večeri sa čak šest osvojenih nagrada, uključujući priznanja za najboljeg trenera (Luis Enrique), klub godine i sportskog direktora (Luis Campos), čime je potvrđena nova, kolektivna filozofija PSG-a. A za što je Novak Djoković dobio nagradu pogledajte u videu.

29.12.2025.
20:11
Sportski.net
Globe Soccer AwardsNovak DjokovicCristiano Ronaldo
