Petrinjci se prisjetili mračnog dana: 'Lonac je skakal dva metra, sa dve strane su se rušili zidovi'

6,2 PO RICHTERU

Prije pet godina Banovinu je pogodio razoran potres. Sedam osoba izgubilo je život, a obnova i dalje traje! Na dan sjećanja prisjećamo se heroja, gledamo kako mladi pronalaze nadu, a obitelji se okupljaju u novim domovima.

Potres magnitue 6,2 po Rihteru koji je prije 5 godina pogodio Banovinu, uzeo je sedam života - najmlađa žrtva bila je 13-godišnja Laura. Laura danas živi kroz ono što je tragedija pokrenula - novootvoreni Centar za mlade koji nosi njezino ime.

