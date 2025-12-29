Tradicija ili opasnost? Pitali smo vas što mislite o petardama, odgovori su izazvali žestoku raspravu!

Splitska policija tijekom vikenda na području županije oduzela je 560 komada pirotehnike. Prekršajno je prijavljeno 18 osoba - većinom je riječ o maloljetnicima, među kojima su najmlađi desetogodišnjaci. Slične vijesti stižu i iz Zagreba.

Ondje je policija kod maloljetnika u četvrti Peščenica pronašla i oduzela veću količinu petardi, ali i pirotehniku iz zabranjene F4 kategorije. Protiv roditelja maloljetnika bit će podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu u Zagrebu.

Policija upozorava roditelje da budu odgovorni te da ne poklanjaju djeci nešto od čega bi mogli stradati. Ponavljaju kako je najbolja preventiva za blagdane - nekorištenje pirotehnike, kao ni drugih eksplozivnih i ubojitih sredstava.

Pitali smo vas

U našoj rubrici pitali smo i vas: "Hoćete li koristiti pirotehniku na dočeku nove godine?"

Mišljenja su podijeljena, pa tako Mario Muslić kaže: "Naravno, kao i svih prijašnjih godina".

"Ne, zbog obzira prema životinjama, starijim ljudima u susjedstvu, onima koji imaju malu djecu i bebe. Možemo se proveseliti i bez toga", smatra Iva Tominović Matas.

"Da, to je tradicija", smatra Kruno Visak, a Ružica Paula Trupković se ne slaže: "Ne, nisam nikad. To treba potpuno zabraniti".