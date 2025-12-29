Tradicija ili opasnost? Pitali smo vas što mislite o petardama, odgovori su izazvali žestoku raspravu!
Policija upozorava roditelje da budu odgovorni te da ne poklanjaju djeci nešto od čega bi mogli stradati
Splitska policija tijekom vikenda na području županije oduzela je 560 komada pirotehnike. Prekršajno je prijavljeno 18 osoba - većinom je riječ o maloljetnicima, među kojima su najmlađi desetogodišnjaci. Slične vijesti stižu i iz Zagreba.
Ondje je policija kod maloljetnika u četvrti Peščenica pronašla i oduzela veću količinu petardi, ali i pirotehniku iz zabranjene F4 kategorije. Protiv roditelja maloljetnika bit će podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu u Zagrebu.
Policija upozorava roditelje da budu odgovorni te da ne poklanjaju djeci nešto od čega bi mogli stradati. Ponavljaju kako je najbolja preventiva za blagdane - nekorištenje pirotehnike, kao ni drugih eksplozivnih i ubojitih sredstava.
Pitali smo vas
U našoj rubrici pitali smo i vas: "Hoćete li koristiti pirotehniku na dočeku nove godine?"
Mišljenja su podijeljena, pa tako Mario Muslić kaže: "Naravno, kao i svih prijašnjih godina".
"Ne, zbog obzira prema životinjama, starijim ljudima u susjedstvu, onima koji imaju malu djecu i bebe. Možemo se proveseliti i bez toga", smatra Iva Tominović Matas.
"Da, to je tradicija", smatra Kruno Visak, a Ružica Paula Trupković se ne slaže: "Ne, nisam nikad. To treba potpuno zabraniti".